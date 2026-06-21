"Burun kıllarımı çekiyorlar!"... Nagelsmann, Tuchel'in FIFA'ya karşı başlattığı kampanyaya katıldı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası’nda milli marşın çalınmasına ilişkin yeni protokol konusunda Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) aleyhine yöneltilen eleştirilere katılarak, İngiliz meslektaşı Thomas Tuchel’in tutumunu şiddetle destekledi.

Naglmann, Fildişi Sahili'ni 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Gerçekten şikayette bulunabilir miyiz bilmiyorum, ancak Thomas Tuchel ile aynı fikirdeyim. Milli marş çok duygusal bir an ve oyuncularla bağ kurmak için bir fırsat."

Alman teknik direktör alaycı bir tonla şunları ekledi: “Fotoğrafçılar çok yakın. Sanki devasa lensleriyle bir santimetre mesafeden burun kıllarımı bile çekiyorlarmış gibi hissediyorum," diyerek, saha kenarındaki aşırı fotoğrafçı yoğunluğuna açıkça işaret etti ve bunu "aslında haysiyetli ve birleştirici olması gereken bu anı mahvediyor" olarak değerlendirdi.

Tuchel, İngiltere-Hırvatistan maçı sırasında bu protokole yönelik sert eleştirilerde bulunarak Nagelsmann’dan bir adım önde gitmişti. O, milli marşın çalındığı sembolik an sırasında oyuncularını görmesini engelleyen “aşırı müdahaleyi” kınamış ve “anın kutsallığını bozan” olarak nitelendirdiği bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

FIFA’nın, milli marşların çalınması sırasında çok sayıda fotoğrafçının oyuncuların ve teknik ekibin çok yakınında bulunmasına izin veren kararına yönelik eleştiriler artıyor. Bu adım, anın sembolik ve duygusal yönünü göz ardı eden “tamamen ticari” bir hamle olarak nitelendiriliyor.