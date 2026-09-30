Sport Bild tarafından kitaptan önceden yayımlanan bölümlerde Fährmann, diğer şeylerin yanı sıra Schalke'nin ezeli rakibi Borussia Dortmund'a karşı deplasman maçlarında sürdürdüğü ritüeli de anlatıyor: "Dortmund'da ısınmak için sahaya çıktığımda ilk icraatım her zaman Güney Tribünü'ne, 'Sarı Duvar'a doğru gönülden balgam atmak olurdu. 'Güney'de bize hepimizin ölümünü dileyen 20 binden fazla deli duruyor. Balgam atmak her zaman onlara özel selamımdı."

Fährmann'ın S04'ün profesyonel kadrosundaki ilk dönemlerinde Manuel Neuer, Madenciler'in 1 numarasıydı. 38 yaşındaki eski takım arkadaşı için "Kalecilik oyununu gerçekten değiştirdi" diyerek övgü dolu sözler kullanan Fährmann, Neuer hakkında da ilginç detaylar paylaştı: "Manu'nun eğlenmeyi sevmediği gibi bir durum yoktu. Tam tersine: Manu ultraların bir parçasıydı ve onlarla sık sık da 'sihir yapardı'. Hatta daha sonra profesyonel futbolcuyken bile bazen takım otobüsü yerine ultraların treniyle geri dönerdi. Ya da kaleci formasının altında bir ultra tişörtü taşırdı."

2026 ilkbaharında kariyerini noktalayan Fährmann, Eintracht Frankfurt'a kiralandığı dönemin (2009'dan 2011'e) ardından, Neuer'in Gelsenkirchen'den Bayern Münih'e gitmesi sonrası önce Schalke'nin yeni 1 numarası haline geldi. Ancak 2011 sonbaharında yaşadığı çapraz bağ yırtığı Fährmann'ı aniden durdurdu; ancak 2013'ün sonunda yeniden ilk 11'deki yerini geri aldı ve bu yerini 2019 başına kadar korudu. Ardından Schalke'nin o dönemki teknik direktörü Domenico Tedesco onu gözden düşürdü.

Ralf Fährmann, FC Schalke'deki ilk gözden düşürüldüğünü nasıl öğrendi?

Fährmann, söz konusu görüşmeyi hatırlarken "Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum ama beni bekleyenin bu olduğunu hayatım boyunca asla tahmin edemezdim" dedi. "İçeride Domenico Tedesco rahat şekilde bir kanepede oturuyordu. Yardımcı antrenörü Peter Perchtold bir sandalyede oturuyordu. Tedesco sordu: 'Nasılsın?' Cevap: 'İyiyim.' Tedesco: 'İkinci yarı için kalede değişikliğe gideceğiz. Alex Nübel yeni 1 numara olacak.' O andan itibaren otomatik pilota bağladım: 'Neden?' Ağzımdan çıkan tek şey buydu" ifadelerini kullandı eski Alman genç milli kaleci.

Henüz 14 yaşındayken çok uzaklardaki Chemnitz'den gelerek katıldığı, kalbinin kulübünde ilk 11'deki yerini kaybettikten sonraki hissi neydi? "Odama geri döndüm. Az önce kalbimi ve ruhumu söküp almışlardı. Kendimi, sanki içimden bir parça ölmüş gibi hissettim" diyen Fährmann, birkaç ay sonra Norwich City'ye ve hemen ardından Brann Bergen'e kiralandı.

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2020 yazında Schalke'ye geri döndü ve bir yıl sonra 1 numara olarak küme düştü. İlk 2. Bundesliga sezonundan aklında kalanlar arasında dönemin teknik direktörü Dimitrios Grammozis'in bir konuşması da var: "Onu en iyi nasıl tarif edebilirim? Düsseldorf'ta 1-2 kaybettikten bir gün sonra maç analizinde şöyle kükredi: 'Beni s*kmek mi istiyorsunuz? Ekibimi s*kmek mi istiyorsunuz? Insta kızlarınızı s*kebilirsiniz ama beni değil'." Fährmann'a göre bu durum özellikle tuhaftı, çünkü o dönemde Schalke'de "muhtemelen oynadığım en uslu takım" bir aradaydı. "Birçoğu aile babasıydı. Takım bu tiradın ardından utanç içinde sustu."

2018 ile 2024 arasında Schalke'de farklı görevlerde bulunan eski S04 spor yöneticisi Peter Knäbel hakkında da Fährmann'ın anlatacak tuhaf şeyleri var: "Koridorlarda her zaman sessizce dolaşır ve bir anda karşında belirirdi. Ofis kapısını hep açık bırakırdı. Bunu konuşmalarımızı dinleyebilmek için yaptığını düşünürdük" diye yazan Fährmann, ardından Knäbel'in "efsanevi ceketi"ne geliyor: "Her gün başka bir yerde asılı olurdu. Bazen fizyoterapistlerin yanında, bazen bizim soyunma odamızda, bazen ağırlık salonunda. Bunu unutkanlığına bağlardı. Biz ise bu şekilde bizi dinlediğini varsayardık. Bu da onunla ilişkimiz hakkında çok şey söylüyor."

Ralf Fährmann'ın Schalke'deki sonu nasıl geldi?

Bu arada Fährmann'ın Schalke'deki sonu oldukça tatsız oldu. 2024 yaz hazırlık kampında U23'e gönderildi, sonraki sonbaharda kulüp ile oyuncu arasında çirkin bir savaş gelişti ve çok geçmeden Fährmann'ın 2025'te sona erecek sözleşmesinin artık uzatılmayacağı netleşti.

Fährmann, "Ve böylece, 14 yaşında memleketini ve ailesini Schalke için bırakmış olan benim elimden her şey alındı. Antrenman otoparkım gitti. Soyunma odasına giriş yasağı geldi. Artık duş almama izin verilmiyordu. U23 geçici bir konteyner köyünde konakladığı için kendimi adeta bir Dixi tuvalette üstümü değiştiriyormuş gibi hissediyordum. Amatör ve genç oyuncularla antrenman yapmak zorundaydım. Maç biletlerim de elimden alındı" diye hatırlıyor. Fährmann, S04 formasıyla çıktığı toplam 289 resmi maçın sonuncusunu Ocak 2024 sonunda Kaiserslautern'da 1-4 kaybedilen karşılaşmada oynadı.

Eski kaleci artık İsviçre'de yaşıyor ancak hayal kırıklığı yaratan vedaya rağmen kalbinin kulübünden kopamıyor: "Schalke'yi görmezden gelmek için ne kadar uğraştıysam da başaramıyorum. Tüm maçları televizyondan takip ediyorum ve taraftarlara sportif başarıyı çok istiyorum. Her şeye rağmen: Schalke'yi seviyorum. Gerçek bu" diyerek sözlerini tamamladı Fährmann.