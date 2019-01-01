Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Bursaspor'da Mesut Bakkal isminin öne çıktığı iddia edildi.

'da teknik direktör Samet Aybaba, Aytemiz yenilgisinin ardından ayrılık kararı almış, yönetimle yaptığı görüşmede de karşılıklı mutabakata vararak sözleşmesini feshetmişti.

Ayrılık Bursaspor'un resmi internet sitesinden duyurulmuş, açıklamada Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Fotomaç'ın haberine göre Yeşil-Beyazlılar'ın takımı Mesut Bakkal'a emanet etmek istiyor. Timsah, Mesut Bakkal ile yapılacak görüşmede anlaşma çıkmazsa rotayı İrfan Buz'a çevirecek.

55 yaşındaki teknik adam ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Ligin 27 haftası geride kalırken 28 puan toplayan Bursaspor düşme hattının 1 puan önünde, 15. sırada yer alıyor.