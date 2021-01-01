Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Ali, sezonu Bursaspor'da tamamlayacak.

Bursaspor formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de sergilediği performans ve kaydettiği gollerle birçok Avrupa kulübünün ilgi odağı haline gelen Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı kulüp ile sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmayan 18 yaşındaki futbolcu, Alman kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan açıklamada, "Ali Akman ile Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kazanmış olduk. Önümüzdeki yıllarda çalışıp daha da geliştirmek istediğimiz bir futbolcu" ifadelerine yer verildi.



Bu sezon 18'i lig, ikisi de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 20 maça çıkan Ali Akman, 10 gol atıp 4 de asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

