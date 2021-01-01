Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu
Bursaspor formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de sergilediği performans ve kaydettiği gollerle birçok Avrupa kulübünün ilgi odağı haline gelen Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı kulüp ile sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmayan 18 yaşındaki futbolcu, Alman kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan açıklamada, "Ali Akman ile Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kazanmış olduk. Önümüzdeki yıllarda çalışıp daha da geliştirmek istediğimiz bir futbolcu" ifadelerine yer verildi.
Bu sezon 18'i lig, ikisi de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 20 maça çıkan Ali Akman, 10 gol atıp 4 de asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
„Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten“ 💬— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 1, 2021
Wir freuen uns auf dich, Ali!
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