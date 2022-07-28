Bursaspor'un eski yıldızı Jozy Altidore, Meksika Ligi ekiplerinden Puebla'ya kiralandı

Altidore, 2010-2011 sezonunda kiralık olarak Bursaspor'da oynamıştı.

New England Revolution patronu Bruce Arena Perşembe günü yaptığı açıklamada, eski ABD milli takımı yıldızı Jozy Altidore'un Meksika ekibi Puebla'ya kiralık olarak katılmaya hazır olduğunu doğruladı.

Altidore, Şubat ayında Toronto FC'den Revs tarafından transfer edildi. Ancak sonrasında serbest bırakıldı ve MLS ekibine katıldı. Çıktığı 13 maçta sadece 1 gol atabildi.

Altidore, 2010-2011 sezonunda kiralık olarak Bursaspor'da oynamıştı.

Altidore, Revs'e katılmadan önce, Toronto ile 139 normal sezon maçında 62 gol attı ve MLS Kupası Finalleri MVP'si ve iki MLS All-Star seçimi ile bir MLS Kupası ve Supporters' Shield kazandı.

Eski yıldız forvet, 2019'dan beri Amerika Birleşik Devletleri için forma giymedi.

Ne söylendi?

Altidore'un Liga MX'e transferiyle ilgili söyletinlerin ardından Arena, anlaşmanın Perşembe günü yakın olduğunu doğruladı.

Arena, "Altidore Ocak ayına kadar Puebla FC'ye gidecek" dedi. "Jozy bu kiralık dönemi başlattı."

Anlaşma hızlı bir şekilde yapılırsa, Altidore'un bu hafta sonu Atletico San Luis ile karşılaşacakları maçta Puebla için oynayabileceği umudu var.

Anlaşmanın onaylanmasından önceki gece, bir Instagram gönderisinde "mutlu olmalısın" yazarak bir transferi ima etmişti.