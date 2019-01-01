Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı alkışladı

Beşiktaş tribünleri, Bursaspor maçı öncesi tek tek Burak Yılmaz'ı çağırdı ve alkışlayarak destek verdi.

Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz ile barıştı.

Transfer sürecinde Beşiktaş taraftarlarının bir kısmının istediği ve bir kısmının karşı çıktığı Burak Yılmaz, siyah beyazlı tribünlerle arasını düzeltti.

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Beşiktaş tribünleri sırayla Burak Yılmaz'ı çağırdı ve alkışlayarak destekledi.

Burak Yılmaz daha önceki maçlarda tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklanmıştı.