Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı alkışladı
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AA
Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz ile barıştı.
Transfer sürecinde Beşiktaş taraftarlarının bir kısmının istediği ve bir kısmının karşı çıktığı Burak Yılmaz, siyah beyazlı tribünlerle arasını düzeltti.
Beşiktaş tribünleri sırayla Burak Yılmaz'ı çağırdı ve alkışlayarak destekledi.
Burak Yılmaz daha önceki maçlarda tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklanmıştı.
Beşiktaş taraftarları Burak Yılmaz ile barıştı. Siyah-beyazlı tribünler tek tek Burak'ı çağırarak alkışladı. pic.twitter.com/rs17vFHqY4— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 9 Şubat 2019