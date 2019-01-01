Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede?
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AA
Bursaspor ile Fenerbahçe, lige verilen milli aradan faydalanarak özel bir maç düzenleyecekler.
Lige hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler, yeni transferlerinin alışma sürecini hızlandırmak amacında olacak.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Bursa ekibi de ekonomik sıkıntılarından ötürü transferleri geç tamamlayabildiği için ciddi bir testle hazırlık yapmak istiyor.
Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
İki ekibi karşı karşıya getirecek olan özel maç, 8 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.
Bursaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı internet yayını üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyeliği bulunması gerekmektedir.
Bursaspor - Fenerbahçe maçı nerede?
İki ekip, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kozlarını paylaşacak.