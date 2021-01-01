Bursaspor 0-0 Tuzlaspor | Karlı gecede sessiz maç

1.Lig'de haftanın kapanış maçında Bursaspor ie Tuzlaspor golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1.Lig'de 21. hafta, Bursaspor - Tuzlaspor maçıyla sona erdi.

Takımda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle, geçen haftaki Giresunspor maçında olduğu gibi yine genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkan Bursaspor, mücadelesiyle alkış topladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Bursaspor'da Burak Kapacak'ın bir şutu iki direğe birden çarpıp dışarı çıkarken, Tuzlaspor'da Aldin Cajic direğe takıldı. Öte yandan Tuzlaspor'un da filelere gönderdiği bir top ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

İkinci yarıda artan kar yağışı tempoyu daha da düşürdü. İki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Fakat son dakikalar nefesleri kesti. İki takım da müsait fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma golsüz sona erdi.

0-0 biten maçın ardından Tuzlaspor 37, Bursaspr ise 31 puana yükseldi.

Bursaspor önümüzdeki hafta Balıkesirspor deplasmanına gidecek. Tuzlaspor ise Boluspor'u konuk edecek.