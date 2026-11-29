Burnley Teknik Direktörü Fabio Celestini, Jamie Vardy'nin cumartesi günü Millwall karşısında alınan kritik 1-0'lık galibiyette neden kadroda olmadığını açıkladı. Deneyimli forvetin yokluğu, eşi Rebekah Vardy'nin sosyal medyada oyuncunun kadroya alınmama gerekçesine ilişkin iddialarla çelişen bir yorum yapmasının ardından gündem oldu.

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Celestini, kararın taktiksel ve tıbbi nedenlerini açıkladı

Vardy'nin The Den'de oynanan maçın kadrosuna alınmaması, özellikle Burnley kümede kalma mücadelesi verirken Championship'te şaşkınlık yarattı. İlk iddialar, 39 yaşındaki oyuncuya kişisel nedenlerle izin verilmiş olabileceği yönündeydi. Ancak Burnley Teknik Direktörü, maç sonrasındaki açıklamasında deneyimli forvetin yokluğuna ilişkin tıbbi bir gerekçe sundu.

Celestini, Vardy'ye bu maçta takımla birlikte seyahat etmeyeceğini bildirmek için cuma günü kendisiyle konuştuğunu doğruladı. Burnley Teknik Direktörü, ESPN'in aktardığına göre, "Dün Jamie ile konuştum ve ona bu maçın kadrosunda olmayacağını söyledim. Jamie, sırtındaki spazmlar nedeniyle altı ayda bir iğne oluyor. Millî maç arasında, 10 gün önce de bunu yaptık" dedi. Celestini, "Bu iğne nedeniyle iki ya da üç antrenmanı kaçırdı ve son iki ya da üç gündür ağrı hissetti. Birlikte dinlenmesine karar verdik" diye ekledi.

Sosyal medyadaki yorum tartışma yarattı

Kulüpten gelen resmi açıklama, Vardy'nin eşinin sosyal medyadaki dikkat çekici yorumunun ardından yapıldı. Bir taraftar sayfası, forvetin ailesiyle vakit geçirdiğini ve Leicester City'yi izlediğini öne sürdükten sonra Rebekah, paylaşıma doğrudan "Doğru değil, sadece ihtiyaç olmadığı söylendi!" yanıtını verdi. Bu yorum kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve oyuncu ile teknik ekip arasında anlaşmazlık olabileceği söylentilerini körükledi.

Vardy, eylül ayında bedelsiz olarak katıldığı Lancashire ekibinde düzenli forma giydi ve Millwall deplasmanı öncesinde oynayabileceği 12 maçın dokuzunda sahaya çıktı. Kulüpteki tek golünü ekim ayında Wolves'a karşı alınan 2-1'lik yenilgide attı. Yine de deneyimi, hücum hattında seçenekleri kısıtlı olan kadro için önemli bir değer olmaya devam ediyor.

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Londra'da kadro derinliği sınandı

Vardy maçı uzaktan takip ederken Celestini, hücumun merkezinde Zeki Amdouni'ye ilk 11'de görev verdi. Ancak yedek kulübesinde 18 yaşındaki Delfim Luwawu'nun bulunması, deneyimli alternatiflerin azlığını ortaya koydu. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkmayı hâlâ bekleyen genç orta saha oyuncusunun kadroda yer alması, sıkışık fikstürde teknik direktörün elindeki seçeneklerin ne kadar sınırlı olduğunu gösterdi.

İlginç bir şekilde forvetin yokluğu, Premier Lig'de üst üste 11 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçtiği başarısının 11. yıl dönümüne denk geldi. Takımı son dönemde gol bulmakta zorlansa da cumartesi günü Jaydon Banel'in bir oyuncuya çarparak yön değiştiren şutu sayesinde üç puanı almayı başardı ve puan tablosunda 22. sıraya yükseldi.

Burnley galibiyet hasretine son verdi

Londra'daki kıl payı galibiyet, Turf Moor'daki tarihi derecede kötü sonuçların ardından takımın moralini büyük ölçüde yükseltti. Burnley, Millwall deplasmanından önce Birmingham City'ye 2-0 yenilmişti. Bu sonuçla İngiliz liglerinde üst üste 24 iç saha maçını kazanamama rekorunu kırmıştı. Millwall karşısında alınan üç puan, tüm kulvarlarda sekiz maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Celestini şimdi Vardy için kararlaştırılan "dinlenme" süresinin, tecrübeli forvetin yaklaşan maçlar öncesinde tamamen hazır hale gelmesini sağlamasını umuyor.