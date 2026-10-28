Burnley, Nicky Hayen'in görevine son vermesinden dört gün sonra Fabio Celestini'yi yeni teknik direktörü olarak atadı. CSKA Moskova ve Basel'in eski teknik direktörü, bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabilen ve Championship'te 22. sırada yer alan takımın başına geçti. İsviçreli teknik adam, Burnley'nin cumartesi günü Turf Moor'da Portsmouth'u ağırlayacağı maçta ilk kez kulübede olacak.

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Burnley, Hayen'in ayrılığının ardından Celestini'ye yöneldi

Celestini, Burnley'in yeni teknik direktörü olarak açıklandı. Burnley, cumartesi günü Lincoln City karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından görevden alınan Hayen'in yerini doldurmak için hızlı davrandı. Press Association'a göre kulüp, İsviçreli teknik direktörün sözleşmesinin süresini açıklamadı.

Premier League'den düşmesinden bu yana oynadığı 12 lig maçının yalnızca birini kazanan Burnley, Championship'te 22. sırada bulunuyor. Kulüp, görevlendirmeyi duyurduğu açıklamada Celestini'nin «kazanma ve farklı futbol ortamlarına uyum sağlama konusunda kanıtlanmış bir beceriyle geldiğini» belirtti.

Diego López, Celestini'nin kararlılığını övdü

Bu hamle, Steven Gerrard'ın boşalan görevle ilişkilendirilmesine yönelik spekülasyonlara da son verdi. Eski Rangers teknik direktörü, Hayen'in ayrılığının ardından bahis şirketleri tarafından görevin favorisi olarak gösterilmişti. Bu hafta kulüpte göreve başlayan Burnley'in futboldan sorumlu üst düzey yöneticisi Diego López, doğru kişiyi bulduklarına inanıyor.

López, «Fabio, aradığımız tutkuyu, deneyimi ve bilgiyi beraberinde getiriyor. Burnley'e gelmek için olağanüstü bir kararlılık ve inanç gösterdi. Gerçekten burada olmak ve bu kulübün büyümesine yardımcı olmak isteyen insanlarla çalışmak istiyoruz. Fabio bunun açık bir örneği» dedi.

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Celestini'nin Basel'de yarattığı değişim Burnley'e umut veriyor

Celestini'nin son görevi, mayıs ayında ayrıldığı CSKA Moscow'daydı. İsviçre ekipleri Lugano, Luzern, Sion ve Basel'i de çalıştırdı. Basel'deki dönemi özellikle dikkat çekiyor: Kulübü 18 ay içinde ligin son sırasından lig ve kupa şampiyonluğuna taşıdı.

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Yeni teknik direktör, Turf Moor'da kendisini bekleyen görevin zorluğunun farkında. Burnley'in resmî internet sitesine konuşan Celestini, «Burnley'e baktığımda büyük potansiyele ve taraftarlarımızın hedeflerine ulaşmamıza yardımcı olabilecek gerçek kaliteye sahip oyunculara sahip bir kulüp görüyorum. İçinde bulunduğumuz durumu biliyorum ve bunu daha önce yaşadım. Taraftarlarımız, ilk düdükten itibaren inançla oynayan bir takım görmeyi hak ediyor» dedi.

Burnley'in yeni teknik direktörünü Portsmouth sınavı bekliyor

Fransa ve İspanya'da 10 yıl futbol oynayan ve İsviçre millî takımında 35 maça çıkan Celestini, Burnley'in cumartesi günü Turf Moor'da Portsmouth'u ağırlayacağı karşılaşmada takımın başında ilk maçına çıkacak.

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Olumlu bir sonuç, düşme hattından çıkmaya çalışan Burnley'e çok ihtiyaç duyduğu morali sağlayacaktır.



