Burnley'in menajer listesindeki ilk isim: Manchester City efsane oyuncusu Vincent Kompany

Belçikalı yıldız, yeniden İngiltere'ye dönmek için gün sayıyor.

Manchester City defans oyuncusu Vincent Kompany, Anderlecht'ten ayrıldı ve GOAL, efsane oyuncunun Burnley’in yeni teknik direktörü konusunda öncelikli isimlerden birisi olduğunu doğruluyor. İngiliz ekibinin, menajer adayları arasında ilk sırada bulunuyor.

Belçika kulübü Anderlecht, yaptığı açıklamada Kompany’nin kulüple geçirdiği iki sezonun ardından çarşamba günü karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

36 yaşındaki Kompany'nin, sezonun son gününde Premier Lig'den küme düşmesine rağmen Burnley ile görüştüğü öğrenildi.

Kompany, Burnley’in hocası mı olacak?

Burnley, Sean Dyche'nin Nisan ayında ayrılmasından bu yana kalıcı bir menajer arıyor. Geçici menajer Mike Jackson onları neredeyse Premier Lig'de tutuyordu, ancak bu mümkün olmadı.

Kompany, City'de 11 yıl boyunca İngiltere'nin Kuzey Batı’sını ev edindi ve eşi Carla, Manchester’da doğdu ve o şehrin insanı.

Ancak, iş için kısa listede başka adayların olduğu anlaşılırken, haberler Bundesliga kulübü Borussia Mönchengladbach’ın da Kompany ile teknik direktör olarak ilgileneceğini gösteriyor.

Kompany neden ayrılıyor?

Belçikalı menajer, 2019 yazında City'den ayrıldıktan sonra Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görevi devraldı ve onları ligde üçüncü yaptı bu sezon Belçika Kupası finalinde ikinci oldu.

Ancak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp ve teknik direktör geçtiğimiz sezonu analiz ederek gelecekle ilgili planları görüştü.

“İki taraf karşılıklı rıza ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar karşılıklı saygı ve saygı çerçevesinde alındı. Birlikte elde edilen her şey için minnettarız."

Kompany şunları ekledi: "Bugün sadece benim için bir duygu hakim: Kalbimin kulübünde bu yeni maceraya başlayabildiğim için gururluyum.

“Artık RSC Anderlecht'in bir oyuncusu ve koçuyum ama hepsinden önemlisi sadık bir taraftarıyım.”

Burnley ne kadar çekici?

2016'dan bu yana ilk kez Championship’e düşen Burnley, yeniden lige dönüş yapmak için favoriler arasında bulunuyor.

Ancak, son hesaplar kulübün küme düşme nedeniyle bir kredi için "önemli" bir ödeme yapmak zorunda kalacağını doğruladı.

Defans oyuncusu James Tarkowski, yaz aylarında Maxwell Cornet ve Nick Pope'a ilgi olması muhtemel ve bu oyuncular bonservissiz bir şekilde ayrılmaya hazırlanıyorlar.

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