Burnley - Chelsea maçı hangi kanalda? (26 Ekim 2019)
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Premier Lig'in 10. haftasında ilk dört sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Chelsea, orta sıralarda yer alan Burnley'e konuk olacak.
26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Barnes, Wood
Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Pulisic; Abraham
Burnley - Chelsea maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
- Chelsea ile oynadığı 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Burnley (3B 6M), tek galibiyetini Ağustos 2017'de deplasmanda aldı (3-2).
- Burnley ile deplasmanda oynadığı beş Premier Lig maçının dördünü kazanan Chelsea (1B), rakibine her karşılaşmada en az ikişer gol attı.
- Chelsea'yi çalıştıran Frank Lampard, menajerlik kariyerinde ilk kez üst üste dört lig maçı kazanmak için sahaya çıkıyor.
- Premier Lig'de çıktığı son üç deplasman maçını en az üçer gol atarak kazanan Chelsea, kulüp tarihinde henüz dört maçlık seri yakalayamadı.
- Tammy Abraham ve Mason Mount, Chelsea'nin Premier Lig'de oynadığı son üç deplasman maçında da gol attı. Maviler adına bunu üst üste dört dış saha karşılaşmasında yapmayı başaran son isim Diego Costa (Aralık 2016'da 6 maç).