Burnley yeniden Championship'e döndü ve yakın geçmiş bir ölçü kabul edilirse Turf Moor bir kez daha kaleye dönüşmek üzere. Burnley'nin ikinci kademedeki son dönemi, İngiliz lig tarihinin en baskın sezonlarından birine, sahasında yenilgisiz bir iç saha karnesine ve şimdiye kadar kaydedilmiş en iyi savunma istatistiklerine sahne oldu; bu yüzden Lancashire'da yükselme yarışı futboluna olan ilgi her zamanki kadar güçlü.

2026/27 fikstür listesinde heyecan yaratacak çok şey var. West Ham, küme düşen iki güçlü ekibin karşılaşmasında açılış haftasında konuk oldu; Wolverhampton ekim ayında Turf Moor'a geliyor ve Blackburn Rovers ile Doğu Lancashire derbisi kasım ayında oynanacak. Buna yoğun bayram dönemi fikstürünü ve Championship'in alışıldık kaosunu da ekleyince, İngiliz futbolunda bundan daha iyi fiyat-performans sunan çok az bilet bulunur.

Peki bu sezon Burnley'yi sahada izlemek için biletlere nasıl ulaşabilirsiniz? GOAL, 2026/27 sezonunda Burnley'yi canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu gösteriyor.

Yaklaşan Burnley 2026/27 maçları

Tarih Karşılaşma Stadyum Bilet 23 Ağu 2026 Paz West Bromwich Albion - Burnley The Hawthorns, West Bromwich Biletler 29 Ağu 2026 Cts Norwich City - Burnley Carrow Road, Norwich Biletler 2 Eyl 2026 Çar Burnley - Middlesbrough Turf Moor, Burnley Biletler 9 Eyl 2026 Çar Wrexham - Burnley Racecourse Ground, Wrexham Biletler 12 Eyl 2026 Cts Swansea City - Burnley Swansea.com Stadium, Swansea Biletler 17 Eki 2026 Cts Burnley - Wolverhampton Wanderers Turf Moor, Burnley Biletler 24 Eki 2026 Cts Lincoln City - Burnley LNER Stadium, Lincoln Biletler 21 Kas 2026 Cts Burnley - Blackburn Rovers Turf Moor, Burnley Biletler 19 Ara 2026 Cts Burnley - Stoke City Turf Moor, Burnley Biletler 26 Ara 2026 Cts Burnley - Bolton Wanderers Turf Moor, Burnley Biletler 29 Ara 2026 Sal Burnley - Lincoln City Turf Moor, Burnley Biletler 1 Oca 2027 Cum Burnley - Sheffield United Turf Moor, Burnley Biletler 6 Şub 2027 Cts Blackburn Rovers - Burnley Ewood Park, Blackburn Biletler

Burnley 2026/27 biletleri ne kadar?

Championship futbolu, Premier League'e göre daha iyi fiyatlar sunuyor ve Turf Moor'da yetişkinler için maç günü biletleri standart karşılaşmalarda yaklaşık 30 £'dan başlıyor; koltuk konumu, rakip ve tarihe göre yükseliyor.

Derbiler ve öne çıkan maçlar fiyat aralığının en üstünde yer alıyor. Aynı koltuk, maçtan maça farklı fiyatlandırılabiliyor ve talebin en yüksek olduğu karşılaşmalar çoğu taraftar bakma fırsatı bulamadan tükeniyor. StubHub'da fiyatlar talebe göre canlı olarak güncelleniyor; bu nedenle Blackburn derbisi ve bayram dönemi maçlarında en ucuz koltuklar önce tükeniyor ve erken davranan alıcılar en geniş seçeneğe sahip oluyor.

Burnley sezonluk biletleri nasıl alınır?

Sezonluk bilet, ligdeki tüm iç saha maçları için ayrılmış bir koltukla, sezonun her iç saha karşılaşmasında Turf Moor'da olmanın tek garantili yolu olmaya devam ediyor.

Burnley, Taraftar Danışma Kurulu ve taraftar gruplarıyla yapılan istişarenin ardından 2026/27 sezonluk bilet planlarını Mart 2026'da doğruladı. Son Championship sezonlarında fiyatlar yetişkinler için yaklaşık 352 £'dan, 65 yaş üstü için 242 £'dan başlarken, 12 yaş altı için 58 £'a kadar düşüyordu; kulüp daha önce taraftarlara teşekkür olarak fiyatları dondurmuştu.

Talep sürekli yüksek seyrediyor ve yeni sezonluk bilet sahipleri için bekleme listesi önceki sezonlarda erken kapanmıştı. Bunu alamayan ya da sadece belirli maçlara gitmek isteyen taraftarlar için StubHub, üyelik gerektirmeden tek tek maç seçme esnekliği sunuyor.

Turf Moor'un tarihi

Turf Moor, Lancashire'daki Burnley'de bulunan ve 21.944 kapasiteye sahip bir futbol stadyumudur. 1883'ten bu yana Burnley Football Club'ın evi olan stat, bu özelliğiyle İngiliz profesyonel futbolunda kesintisiz kullanılan en uzun ömürlü ikinci saha konumundadır.

Stadyum, adını kulüple 1959-60 First Division şampiyonluğunu kazanan teknik adamdan alan Harry Potts Way üzerinde bulunuyor. Stat dört tribünden oluşuyor: Bob Lord Stand, Cricket Field Stand, North Stand ve Jimmy McIlroy Stand. Kompakt yapısı ve akustiği, özellikle derbi gecelerinde Turf Moor'a ligin daha iyi atmosferlerinden birini kazandırıyor.