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The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images
Book Burnley Tickets

Çeviri:

Burnley 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, fiyatlar ve kombine bilet bilgileri

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Tickets
Burnley
Premier Lig

Burnley'i bu sezon canlı izleyebilmenin yollarına ve biletleri nereden alabileceğinize göz atın

Burnley yeniden Championship'e döndü ve yakın geçmiş bir ölçü kabul edilirse Turf Moor bir kez daha kaleye dönüşmek üzere. Burnley'nin ikinci kademedeki son dönemi, İngiliz lig tarihinin en baskın sezonlarından birine, sahasında yenilgisiz bir iç saha karnesine ve şimdiye kadar kaydedilmiş en iyi savunma istatistiklerine sahne oldu; bu yüzden Lancashire'da yükselme yarışı futboluna olan ilgi her zamanki kadar güçlü.

2026/27 fikstür listesinde heyecan yaratacak çok şey var. West Ham, küme düşen iki güçlü ekibin karşılaşmasında açılış haftasında konuk oldu; Wolverhampton ekim ayında Turf Moor'a geliyor ve Blackburn Rovers ile Doğu Lancashire derbisi kasım ayında oynanacak. Buna yoğun bayram dönemi fikstürünü ve Championship'in alışıldık kaosunu da ekleyince, İngiliz futbolunda bundan daha iyi fiyat-performans sunan çok az bilet bulunur.

Peki bu sezon Burnley'yi sahada izlemek için biletlere nasıl ulaşabilirsiniz? GOAL, 2026/27 sezonunda Burnley'yi canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu gösteriyor.

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Yaklaşan Burnley 2026/27 maçları

TarihKarşılaşmaStadyumBilet
23 Ağu 2026 PazWest Bromwich Albion - BurnleyThe Hawthorns, West BromwichBiletler
29 Ağu 2026 CtsNorwich City - BurnleyCarrow Road, NorwichBiletler
2 Eyl 2026 ÇarBurnley - MiddlesbroughTurf Moor, BurnleyBiletler
9 Eyl 2026 ÇarWrexham - BurnleyRacecourse Ground, WrexhamBiletler
12 Eyl 2026 CtsSwansea City - BurnleySwansea.com Stadium, SwanseaBiletler
17 Eki 2026 CtsBurnley - Wolverhampton WanderersTurf Moor, BurnleyBiletler
24 Eki 2026 CtsLincoln City - BurnleyLNER Stadium, LincolnBiletler
21 Kas 2026 CtsBurnley - Blackburn RoversTurf Moor, BurnleyBiletler
19 Ara 2026 CtsBurnley - Stoke CityTurf Moor, BurnleyBiletler
26 Ara 2026 CtsBurnley - Bolton WanderersTurf Moor, BurnleyBiletler
29 Ara 2026 SalBurnley - Lincoln CityTurf Moor, BurnleyBiletler
1 Oca 2027 CumBurnley - Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyBiletler
6 Şub 2027 CtsBlackburn Rovers - BurnleyEwood Park, BlackburnBiletler

Burnley 2026/27 biletleri ne kadar?

Championship futbolu, Premier League'e göre daha iyi fiyatlar sunuyor ve Turf Moor'da yetişkinler için maç günü biletleri standart karşılaşmalarda yaklaşık 30 £'dan başlıyor; koltuk konumu, rakip ve tarihe göre yükseliyor.

Championship
West Bromwich crest
West Bromwich
WBA
Burnley crest
Burnley
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Derbiler ve öne çıkan maçlar fiyat aralığının en üstünde yer alıyor. Aynı koltuk, maçtan maça farklı fiyatlandırılabiliyor ve talebin en yüksek olduğu karşılaşmalar çoğu taraftar bakma fırsatı bulamadan tükeniyor. StubHub'da fiyatlar talebe göre canlı olarak güncelleniyor; bu nedenle Blackburn derbisi ve bayram dönemi maçlarında en ucuz koltuklar önce tükeniyor ve erken davranan alıcılar en geniş seçeneğe sahip oluyor.

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Burnley sezonluk biletleri nasıl alınır?

Sezonluk bilet, ligdeki tüm iç saha maçları için ayrılmış bir koltukla, sezonun her iç saha karşılaşmasında Turf Moor'da olmanın tek garantili yolu olmaya devam ediyor.

Burnley, Taraftar Danışma Kurulu ve taraftar gruplarıyla yapılan istişarenin ardından 2026/27 sezonluk bilet planlarını Mart 2026'da doğruladı. Son Championship sezonlarında fiyatlar yetişkinler için yaklaşık 352 £'dan, 65 yaş üstü için 242 £'dan başlarken, 12 yaş altı için 58 £'a kadar düşüyordu; kulüp daha önce taraftarlara teşekkür olarak fiyatları dondurmuştu.

Talep sürekli yüksek seyrediyor ve yeni sezonluk bilet sahipleri için bekleme listesi önceki sezonlarda erken kapanmıştı. Bunu alamayan ya da sadece belirli maçlara gitmek isteyen taraftarlar için StubHub, üyelik gerektirmeden tek tek maç seçme esnekliği sunuyor.

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Turf Moor'un tarihi

Turf Moor, Lancashire'daki Burnley'de bulunan ve 21.944 kapasiteye sahip bir futbol stadyumudur. 1883'ten bu yana Burnley Football Club'ın evi olan stat, bu özelliğiyle İngiliz profesyonel futbolunda kesintisiz kullanılan en uzun ömürlü ikinci saha konumundadır.

Stadyum, adını kulüple 1959-60 First Division şampiyonluğunu kazanan teknik adamdan alan Harry Potts Way üzerinde bulunuyor. Stat dört tribünden oluşuyor: Bob Lord Stand, Cricket Field Stand, North Stand ve Jimmy McIlroy Stand. Kompakt yapısı ve akustiği, özellikle derbi gecelerinde Turf Moor'a ligin daha iyi atmosferlerinden birini kazandırıyor.

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