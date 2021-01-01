Burnley 0-1 Manchester United: Premier Lig'in yeni lideri Manchester United

Erteleme maçında Burnley'i deplasmanda tek golle geçen United, Premier Lig'de liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Premier Lig'in 1. hafta erteleme maçında , deplasmanına çıktı. Turf Moor'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 1-0 kazanarak liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda United lider olma şansını kaçırmamak için maçı kazanma adına hamleler yaptı. Rakibine isabetli şut imkanı vermeyen United, oyunun hakimi olurken aradığı golü yıldız isim Paul Pogba ile 71. dakikada buldu.

Maçın kalan bölümünde oyunu iyi tutan United sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından United 36 puana yükseldi ve lider ile maç sayılarını eşitleyerek liderliğe yükseldi. Burnley ise 16 puanda kaldı.