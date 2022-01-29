Burkina Faso Teknik Direktörü Kamou Malo, cumartesi günü Roumde Adjia Stadyumu'nda Tunus ile karşılaşacakları Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında favori oldukları iddialarını doğru bulmadı.

Önceki iki çeyrek final maçında Tunus’u yenen Burkina Faso’nun hocası Malo temkinli konuşuyor ve maçı kazanacaklarına dair söylenenlere şaşırıyor.

Burkina Faso, 1998’de evinde Tunus’u penaltılarla 8-7 mağlup ederken 2017’de Gabon’da oynadıkları maçı da 2-0 kazandı.

Malo, üçüncü karşılaşmalarından önce tarihte ne olduğunun bir önemi olmadığını ve oyuncularının geçmişi değil, bugünü düşünmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Genç ve hırslı bir ekibe sahip olduklarını belirten Burkina Faso Teknik Direktörü Malo, Tunus’un iyi bir takım olduğuna vurgu yapıyor.

Ne söylendi?

Malo, maç öncesinde CafOnline’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Bu maçı kazanan, bir sonraki maç yarı finale kalıyor. Bu yüzden çok zor bir karşılaşma olacak.

“Yolculuğa devam etme ve sorumluluğu hissetme kararlılığımız var.

"Oyuncularımız genç ve kazanarak yollarına devam etme hevesine sahipler. Tunus iyi ve uyumlu bir takım ama bizim takımımız ruh ve kararlılıkla donanmış durumda.

"Oyun, kağıt üzerinde değil sahada oynanacak. Geçmişi düşünmüyoruz ama şimdiki zaman daha önemlidir. Genç ve hırslı bir ekibimiz var. Bugünümüzü ve geleceğimizi beraber yazabiliriz.”

"Bu maç bizim için final olacak"

Burkina Faso orta saha oyuncusu Adama Guira, Kuzey Afrika takımına karşı oynayacakları maçı final olarak nitelendirdi:

“Çeyrek finalde olduğumuz için mutluyuz ve bu maç bizim için final olacak. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm oyuncular maça odaklanmış durumdayız.

“Zaferimiz ülkemizde işlerin kolaylaşmasına katkı sağlayacak ve insanlarımızı mutlu edecek. Biz de bunun için çabalıyoruz. Genç oyuncularımız var ama Avrupa'nın en üst seviyelerinde oynuyorlar.

"Takım olarak iyi hazırlandık ve turnuvanın en iyileri arasındayız. Maçtan sonra oyunu geliştirmeye devam edeceğiz.”

Öte yandan Tunus yardımcı antrenörü Jalel Kadri, Burkina Faso'yu şampiyonluk için en güçlü adaylardan birisi olarak görüyor.

Kadri, “Çeyrek final oynamaya aday olan takımların çoğu artık burada değil ve bu durum, rekabetin güçlü olduğunu gösteriyor.

“Çeyrek finaldeki tüm takımlar aynı seviyede.

"Oyuncuların ve teknik ekibin dayanışması zor koşulların üstesinden gelmemizi sağladı ve şu anda, son maçtan daha düşük bir performans gösterme lüksümüz yok.

“Tüm takımlara saygı duyuyoruz ve Burkina Faso'yu şampiyonluk için en güçlü aday olarak görüyoruz.

“Kazanmak istiyorsak bu zihniyette olmalıyız. Maçın her yönüyle zor olacağını biliyoruz ve buna uygun şekilde davranacağız.

“Tüm oyunculara güveniyorum. Her oyuncumuzun, karşılaşmada önemli bir rolü olacak” dedi.

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