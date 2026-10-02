Burkina Faso Milli Takımı Fas'ta mahsur kaldı: Arjantin maçı iptal tehlikesiyle karşı karşıya

Yarın cumartesi günü oynanması planlanan Arjantin ile Burkina Faso arasındaki hazırlık maçı, Afrika ekibinin Buenos Aires'e varışında yaşanan beklenmedik gecikmenin ardından belirsizliğe sürüklendi.

Burkina Faso heyetinin Arjantin'in başkentine 30 Eylül'de ulaşması gerekiyordu; ancak heyet, cuma günü akşam saat üçe kadar Kazablanka'da kaldı ve kalkış saatine dair belirsizlik hâkimdi.

Burkina Faso Federasyonu resmi açıklamasında bunun nedenini "havayolu şirketinin planlanan uçuşu aniden iptal etmesine" bağladı; bu durum federasyonu seyahat programını yeniden düzenlemek zorunda bıraktı. Ancak birbirini doğrulayan kaynaklar, krizin lojistik bir aksaklığın ötesine geçtiğini ortaya koydu.









Arjantin'in "Olé" gazetesine göre gerçek nedenler iki noktada toplanıyor:

Birincisi, ticari uçuşun reddedilmesi: Oyuncular, Benin Milli Takımı'nın başına geldiği gibi uzun ve yorucu bir ticari uçuşla seyahat etmeyi reddediyor ve geçen mart ayında Moritanya'nın yaptığı gibi özel bir kiralık uçağın sağlanması konusunda ısrar ediyor.

İkincisi, maddi prim talebi: Afrika kıtasından kaynaklar, organizatör şirketle imzalanan anlaşmanın yalnızca seyahat ve konaklama masraflarını kapsadığını, dünya şampiyonuna karşı maça çıkmak için herhangi bir prim içermediğini ortaya koydu; oyuncular şu anda bunu ek bir tazminat olarak talep ediyor.

Bu durum karşısında Burkina Faso hükümeti doğrudan devreye girdi ve federasyon, Spor Bakanı Annick Ouattara, Federasyon Başkanı Oumar Souadogo ve ülkenin Fas Büyükelçisi Mamadou Coulibaly'nin bir çözüm bulmak için şahsen çaba sarf ettiğini doğruladı.

Buna karşılık Arjantin Federasyonu dosyayı yakından takip ediyor ve dünya sıralamasında 62. sırada yer alan Burkina Faso Milli Takımı'nın cumartesi öğle saatlerinde ulaşarak maçı zamanında oynamasını, heyetin ise cuma gecesi Kazablanka'dan ayrılmasını bekliyor.







