Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, milli takımın Arjantin'e yaptığı seyahatin yol açtığı tartışmaların ardından, bu durum ülkeye FIFA'dan ağır bir men cezası getirse bile yerel futbol federasyonunun işlerine müdahale etme kararlılığını açıkladı.

Futbol konularını ele aldığı bir konuşmasında Yüzbaşı İbrahim Traore, fark edilmeden geçmeyen kısa bir ifade kullandı. Açıklamaları, Arjantin maçıyla ilgili organizasyonel başarısızlığın ardından saatler sonra geldi. Afrika temsilcisi, organizasyonel sorunların gölgesinde çoğunluğu genç oyunculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktığı maçı 7-0 kaybetmişti.

Traore'nin açıklamalarının geniş çapta tartışma yaratması ve siyasi müdahale şüphesinin gölgesinde özellikle FIFA'nın dikkatini ulusal federasyonun yönetimine çekmesi muhtemel görünüyor.

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"Futbolumuz hasta"

Traore, Fransız "RMC" kanalının aktardığına göre basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Doğru, futbolumuz hasta ve çaresini kısa süre içinde bulacağız. Yeniden yatırım yapabilmek için hastalığı tedavi etmek gerekiyor ve bu hafta işlerin ileriye gitmesi için alınması gereken önemli kararlarla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum."

Şöyle devam etti: "Yeni şeyler ortaya çıkabilir ve gençlerle ilgilenmek, onları gelecek turnuvalara hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen sefer federasyon başkanına şöyle demiştim: Normalde işlerinize müdahale etmek istemeyiz, ama artık başka seçeneğimiz kalmadı, müdahale etmemiz gerekiyor... Fakat müdahale edersek, bu durumla daha iyi ilgilenmek içindir. Enerji katacağız. İşleri farklı bir şekilde nasıl yapacağımızı göreceğiz."

Traore açıklamasını, hiçbir tepki vermeyen federasyon başkanının huzurunda yaptı; görüntüler ulusal televizyon kameraları tarafından yakından kaydedildi.

Bu kısa ifade, FIFA sıralamasında 62. sırada bulunan Burkina Faso için büyük sonuçlar doğurabilir; zira FIFA tüzüğü, ulusal federasyonların işlerine her türlü siyasi müdahaleyi yasaklıyor.



