Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, 16 yaşındaki yetenek Max Dowman'ın kırmızı kart gördüğü krizin perde arkasından söz ederken, aynı zamanda İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında pazar günü Anfield'da Liverpool'a karşı oynanacak merakla beklenen maç öncesinde takımdaki sakatların listesiyle ilgili son gelişmeleri de açıkladı.

Dowman'ın İngiltere Lig Kupası "Carabao" son 16 turunda Fleetwood Town karşısında kırmızı kart gördüğü anda verdiği öfkeli tepkiyle ilgili olarak Arteta, "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Tepkim büyük bir öfke ve hayal kırıklığı anında geldi, çünkü bunun doğuracağı sonuçları biliyorum, özellikle de Max için. Bu, sahaya çıkmadan hemen önce konuştuğumuz bir konu, çünkü bu ilk kez değil; bu ay daha önce 19 yaş altı İngiltere Milli Takımı'yla da aynı şey yaşandı ve oyun tarzı ile rakipleri üzerine çekmesi nedeniyle bu yaşanmaya devam edecek."

Genç oyuncuyla olan ilişkisinin niteliği hakkında ise şunları ekledi: "Birbirimize ne düşündüğümüzü söyleyebilmemiz gerekiyor; o 16 yaşında ve onu büyük bir titizlikle korumalıyız, aynı zamanda ondan takım, takım arkadaşları ve kulüp açısından ne beklediğimiz konusunda açık ve net olmalıyız. Aramızda hiçbir sorun yok, dün birlikte konuştuk."

Olayı ele alış tarzı ve Dowman'a yönelik tepkisine getirilen eleştirilere ne ölçüde katıldığı konusunda Arteta şunları açıkladı: "Tepkime gelen reaksiyonları, olumlu ya da olumsuz, takip etmedim. Bağlamı, onunla aramdaki ilişkinin niteliğini ve sahaya çıkmadan önce birlikte neler konuştuğumuzu anlamanız gerekiyor."

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Arteta, kendi kişisel deneyimine atıfta bulunarak devam etti: "Annemle babamın bazı zamanlarda bana karşı tepkisini görseydiniz, bu muameleyi beğenmedik derdiniz, ama bu benim için gelmiş geçmiş en iyi tepkiydi, çünkü kişiliğimi şekillendiren ve beni bugün olduğum insan yapan şey tam olarak buydu."

Arsenal teknik direktörü, kusursuz beklentileri yererek şunları ekledi: "Siz en güzel ve en kusursuz tepkiyi arıyorsunuz, ama takım arkadaşlarının maçı yalnızca 10 kişiyle tamamlamak zorunda kalmalarının tepkisini görmek istediniz mi? Ne bekliyorsunuz? İstenen seviye budur ve doğal tepki de budur, ister doğru olsun ister yanlış. Hatta kendim için de söyleyeyim, kazanmadığımda tepkim son derece öfkeli ve hayal kırıklığıyla dolu olur."

Arteta, sporun rekabetçi ortamının gerçekliğini vurgulayarak açıklamalarını sürdürdü: "Rekabet ortamı budur ve gerçek de budur; biz Disneyland'da değiliz, İngiltere Premier Lig'de oynuyoruz. Ona çok özen gösteriyoruz, ama aynı zamanda ondan pek çok sorumluluk da talep ediyoruz, çünkü oynama fırsatını çabasıyla hak etmesi gerekiyor; aksi takdirde takımdaki diğer oyuncular bana ne der?"

Arsenal teknik direktörü, Dowman'ın kırmızı kart cezasının kaldırılması için yapılan itirazın reddedilmesinin ardından büyük hayal kırıklığını dile getirerek şunları açıkladı: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, özellikle de maruz kaldığı sert müdahaleler dikkate alındığında; onun tepkisi, kendisine karşı yapılan hatayla kıyaslandığında asgari düzeydeydi ve bu müdahaleler çok kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi. Ayağında kırık oluşmaması nedeniyle bugün şanslıyız."

Arsenal'in pazar günkü maça hazırlığı konusunda ise Arteta sakatların durumunu değerlendirdi ve Noni Madueke hakkında şunları söyledi: "Durumunu henüz bilmiyoruz, yarın bir antrenman seansımız var ve antrenmanı tam olarak tamamlayıp tamamlayamayacağını, hazır olup olmadığını görmek için bekleyeceğiz."

Bukayo Saka'nın sakatlığının ayrıntıları konusunda Arteta şunları açıkladı: "Hasarın ne boyutta olduğunu, tendonun etkilenip etkilenmediğini ve bu etkilenmenin büyüklüğünü anlamak için tekrar röntgen çekilmesi gerekiyordu; bundan sonra daha fazlasını öğreneceğiz."

İngiltere Milli Takımı'yla kampa katılamayıp katılamayacağı konusunda ise şöyle devam etti: "Bilmiyorum, öyle görünüyor, ama beklememiz ve gelecek haftanın neler getireceğini görmemiz gerekiyor."

Arteta açıklamalarının sonunda Declan Rice, Riccardo Calafiori ve Christos Tzolis üçlüsüyle ilgili sevindirici haberler verdi ve şunları vurguladı: "Bugün hepsi antrenman yaptı ve yarın da yapacaklar; eğer işler yolunda giderse maça katılabilir durumda olacaklar."