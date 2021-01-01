Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi

Lille, evinde Angers'e 2-1 yenilerek liderlik yarışında ağır bir yara aldı.

, 'in 18. haftasında evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.

, Lens'i 3-1 yenerek averajla oturduğu liderlik koltuğunda, üç puanlık fark da açmayı başardı.

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Maça fırtına gibi başlayan Angers, 5 ve 10'uncu dakikalarda Romain Thomas'ın golleri ile 2-0 öne geçti. 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz, farkı bire indirdi. Lille ikinci yarıda baskılı bir oyun oynasa da pozisyon üretmekte zorlandı ve 2-1 mağlup oldu.

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Burak Yılmaz, bu maçta attığı golle bu sezon Ligue 1'de 8'inci golüne ulaştı.