Burak Yılmaz'dan takıma uyarı! "Herkes üzerine düşeni yapmalı"

Beşiktaş kaptanları Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül kötü gidişata bir son vermek amacıyla takıma bir konuşma gerçekleştirdi.

Süper Lig'e son 15 yılın en kötü başlangıcını yapan, Avrupa'da Bratislava'ya 4-2 mağlup olan siyah beyazlılarda, başkan Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı da eklenince moraller iyice bozuldu.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre kaptan Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül, bir motivasyon konuşması yaparak takımı toparlanmaları gerektiğini söyledi.

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Burak Yılmaz, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacakları mücadelesi öncesi takım arkadaşlarına, "5 haftada 10 puan kaybettik. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu duruma gelmemizdeki en büyük pay biz futbolcuların. Takımı düzlüğe çıkaracak olan da bizleriz. O yüzden herkes üzerine düşeni yapmalı" diye konuştuğu öğrenildi.

Gökhan Gönül'ün ise "Geçen sezon da benzer bir senaryo yaşadık ancak ligin sonuna girerken şampiyonluk potasındaydık. Henüz bitmiş hiçbir şey yok. Trabzon'dan alacağımız galibiyet bizi kendimize getirir. Şampiyon olmak istiyorsak kazanmaya başlamalıyız" diyerek takıma seslendi.

Trabzonspor ve Beşiktaş, 29 Eylül Pazar günü Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek.