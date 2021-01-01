Burak Yılmaz: Siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz

Hollanda maçında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmasına esprili bir yanıt verdi.

Ay-yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başlayarak Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ise Burak Yılmaz üç golüyle damgasını vurdu.

Lille forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, 2000 yılından bu yana Hollanda'ya en fazla gol atan isim olarak Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Ancak Burak Yılmaz bu istatistiğe esprili bir yanıt veriyor.

Burak Yılmaz ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo'yu geçtiğinin söylenmesi üzerine, "Ağabey, siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz" diyerek güldü.

Tecrübeli golcü karşılaşmanın sonucundan memnun olduklarını dile getirerek Milli Takım havasını özlediklerini belirtti.

"Hollanda'ya 3 gol atmak gurur verici. Öncelikle hocama, sonra da takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de biziz, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz."

"Arkadaşlarımız buraya seve seve geliyor. Hocamız hep beraber oturduğumuz için masaları ayırmaya çalışıyor. Güzel bir ortam ve atmosfer var."

"Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız."

Burak Yılmaz'ın Türkiye performansı

Burak Yılmaz, Hollanda maçı ile Türkiye formasıyla 64. maçına çıktı.

Hollanda karşısında 3 gole imza adan deneyimli golcü toplamda 27 gol kaydetti.

Burak Yılmaz, Milli Takımda en çok gol atan oyuncular arasında.

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