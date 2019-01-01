Burak Yılmaz sakatlığını ne zaman atlatacak?
Süper Lig'de 4 maç sonunda 4 puan alan ve Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava karşısında mağlup olan Beşiktaş'ta golcü Burak Yılmaz'ın dönüşü dört gözle bekleniyor.
Vatan Gazetesinin haberine göre; sağlık ekibinin sakatlığı sebebiyle sıkı bir tedavi sürecine soktuğu Burak’ın, antrenmanlara başlamasına rağmen beklendiği gibi Başakşehir mücadelesinde oynamayacağı öğrenildi.
Ayak tarak kemiğindeki çatlak hala ağrı yaptığı için tedavisi dikkatli bir şekilde yapılan tecrübeli futbolcunun, bu sebepten Başakşehir karşısında riske edilmeyeceği bildirildi.
Avcı’nın da yeni bir sakatlık yaşamaması adına 34 yaşındaki forvetin adeta üzerine titrediği ve büyük ihtimalle Burak’ın, bir sonraki hafta eski takımı Trabzonspor’a karşı sahada olmasının planlandığı bilgisine ulaşıldı.