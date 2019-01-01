Burak Yılmaz: Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Burak Yılmaz gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında 'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekipte çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncular bulunduğunu belirterek "Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum." dedi.

Burak Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, stadyumu dolduran Konyalılara teşekkür etti.

"Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu"

Taraftarların kendilerini çok iyi desteklerini vurgulayan Burak Yılmaz, şöyle devam etti:

"Galip gelmek çok güzel bir duygu. Karşınızda dünyanın en iyi takımı ve en iyi oyuncuları var. Buna saygı duyuyoruz fakat bizim üzerimizde de milli takım forması var. Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum."

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Descampes'in kendisiyle ilgili değerlendirmesine de değinen Yılmaz, "Her arkadaşım gibi takıma destek vermeye çalışıyorum. Gollerimle, oyunumla ve mücadelemle. Bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.