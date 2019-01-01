Burak Yılmaz sahalara dönüyor

Bu sezon resmi hiçbir maçta forma giyemeyen Burak Yılmaz formasına Başakşehir maçında kavuşuyor.

Süper Lig'in 5. haftasında 'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular can sıkarken Burak Yılmaz'dan sevindirici haber geldi.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Burak'ın 52 günlük forma hasreti Başkşehir maçında son bulacak ve bu sezon ilk kez sahaya çıkacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, henüz fizik-kondisyon açısından 90 dakikayı kaldıramayacak 34 yaşındaki futbolcuyu, son 30 dakikada oynatmayı planlıyor.

Sağ ayak 5. tarak kemiğinden 8 Temmuz'da ameliyat olan Burak Yılmaz, iyileştikten sonra Beşiktaş'ın ile 2 Ağustos'ta oynadığı hazırlık maçında tekrar sakatlanmıştı.