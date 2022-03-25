Portekiz ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmasını 3-1'lik skorla kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz milli formaya veda ettiğini açıkladı.

Portekiz maçında ay-yıldızlı takımın tek golünü atan ve bir penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Burak, kaçırdığı penaltıdan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Maçın ardından yaptığı açıklamada 2-0'dan sonra toparlandıklarını belirten ve skor 2-1'ken kaçırdığı penaltıyı değerlendiren Burak, milli formaya veda etti:

"Portekiz çok iyi başladı. Sonradan kendimize güvenmeye başladık. O olunca gol de geldi, penaltıyı atsam 2-2 olacaktı. Atamadım... Nasıl atamadım, hala şok içindeyim. Ülkemizi üzdük. Kusura bakmasınlar. Çok üzgünüm. Bu benim son Dünya Kupası şansımdı. Bugün itibarıyla bu da bitmiş oldu.

"Penaltı olunca kesin gol dedim. Ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırmayı hiç düşünmediğim için hayal kırıklığı yaşadım. Özür dilerim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda... Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım. Üçlü savunmaya, dörtlü savunmaya değil.

"Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar... Bırakma kararım duygusal değil. Mantıken veriyorum bu kararı. Ekstrem, inanılmaz durumlar olursa o zaman yardımcı olurum.

"Ülkemiz, genç arkadaşlarımız açısından artık bir bayrak değişimi olması gerekiyor. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma... Doğru olan bu. Kararım bir sitem sonucu değil, penaltıyla da ilgili değil. Kardeşlerimizin bundan sonra gereğini yapacağını düşünüyorum"

En golcü ikinci isim

A Milli Takım formasıyla attığı 31 golle milli takım tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olan Burak, eleme grubunda forma giydiği 10 karşılaşmada altı gol atmış ve Türkiye'nin play off bileti almasında büyük bir rol oynamıştı.

Milli formayla ilk maçına 2006'da Azerbaycan karşısına çıkan Burak, ilk golünü ise 2011'de Belçika'ya atmıştı.

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