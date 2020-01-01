Burak Yılmaz: Para hiçbir zaman önceliğim olmadı

Burak Yılmaz hakkında çıkan maaşında indirim yapmayacağı dedikodularına cevap verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kulüp ekonomik olarak zor dönemden geçerken, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı yönetime, "Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Golcü oyuncu yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetti.

Resmi twitter hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum.

Haberin devamı aşağıda

Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim.

Daha fazla takım

Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım" ifadelerine yer verdi.