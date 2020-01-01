Burak Yılmaz: "Para almadan oynadım, kontratım kulübü zorluyordu"

Fransız ekiplerinden Lille'e transfer olan deneyimli golcü, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile yolları ayrılan ve 'e transfer olan Burak Yılmaz, hakkındaki merak edilen sorulara yanıt verdi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki oyuncu ayrılık sürecini şöyle anlattı: "Bana bir teklif vardı, bu teklif gelince yönetimle oturduk ve konuştuk. Böyle bir teklif olunca ne yapacağımıza karar aldık. Verilen karar ortak verilmiş bir karardır. Yönetimin ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Kontratımla alakalı çok vazgeçtiğim şeyler oldu, önümüzdeki yıllar için de vazgeçeceğim şeyler olurdu. Çok büyük indirim de yapardım ama ne yaparsam yapayım, kulübün karşılamayacağı yüksek bir kontratım vardı Ben gereğini yaptım, beraber alınmış bir karardı. Beşiktaş için de hayırlısı olsun, çok büyük bir yükten kurtuldular. Çok kişi böyle düşünüyor. Kimseye kırgınlığım yok, duygusal bir veda oldu. Çok büyük bir ödemeyi içerde bıraktım, uzun süre para almadım ama para lafı etmedim. İki sene para almadan devam ettim, hiç lafını yapmadım, yapmam. Yönetim de bunu biliyor ve bana teşekkür ettiler. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübü zorluyordu. İnsanların bilmediği ince ayrıntılar var. Biz bunların hepsini konuştuk. Kırgınlık ve küskünlük olmaz."

"İki yıllık sözleşme imzaladım"

Lille'e transfer olma kararını da anlatan Burak yeni takımına katılmak için sabırsızlandığını belirtirken, "Lille'in sportif direktörü Luis Campos ile yüz yüze görüştüm. Onunla konuştuktan sonra transfere karar verdim. Orada kardeşlerim Zeki ve Yusuf var. Yeni bir macera olacak benim için. 35 yaşında üst düzey bir lige gidiyorum. Kendime inanıyorum. Ülkemi iyi şekilde temsil edeceğim. İki yıllık sözleşme imzaladım. İki yıldan sonra ne olur bilemiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir maceraya çıkıyorum ve tamamen konsantre olmuş durumdayım. Ben hazırım, herhangi bir çekincem yok." diye konuştu.

"Teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum"

Deneyimli golcü, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya şöyle yanıt verdi: "2.5 sene kadar önce teknik direktörlük yapamayacağımı düşünüyordum ama bu konudaki fikirlerim değişti. Gelecekteki hedeflerimden birisi de teknik direktörlük yapmak."

Gökhan Gönül ve Caner Erkin yorumu

Burak, Beşiktaş'tan ayrılmaları gündemde olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarıyla ilgili de konuşurken, "Bir lı olarak söylemem gerekiyorsa Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ayrılmalarına çok üzülürüm, yanarım. İkisi de hangi takıma giderse o takımın şampiyonluk şansı otomatikman Beşiktaş'tan yüzde 30 kadar artar. Üst düzey Türk oyuncunlarınız varsa o takımda çok başka bir hava olur. Gökhan ve Caner, Türk futbolunun en önemli beklerim. Umarım Beşiktaş'tan ayrılmazlar." dedi.

"Yabancı ve Türk oyuncular aynı şartlarda değil"

Burak Yılmaz, yeni yabancı kuralını desteklediğini de anlatırken, "Kariyerim boyunca çok özel yabancı oyuncularla oynadım. Hem karakterli hem de yetenekli yabancılarla oynadım. Bu oyuncuların hiçbir zaman parayı sorun ettiklerini görmemiştim. Yeni kurala herkes karşı çıkıyor. Onlara saygı duyuyorum ama ben herkes gibi düşünmüyorum. Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı ve bunu sorun etmedi. Ama sadece pandemi sürecinde maaş alamayan yabancı oyuncular bizleri bırakıp gitti. Onlara hiçbir şey olmuyor ama Türk oyuncular parasını istediği zaman kadro dışı bırakılıyor, hain ilan ediliyor. Bir futbolcu maaşını 4-5 gün geç aldığı zaman ben ona şirinlikler, yalakalıklar yapıyorum antrenmanlarını iyi yapsın, maçlara çıksın diye. 3 tane Türk oyuncunun sahada olması yönündeki kararı alanlara teşekkür ediyorum. Genç oyuncularımız pişsinler, tecrübelensinler diye önceden bir alt lige gönderirlerdi. Ama son dönemlerde artık alt liglerde de birçok yabancı oyuncu var. Yabancılar maddiyatla alakalı bir problemi olduğu zaman FIFA'ya gidiyor ve bir hafta içinde her şeyi yapabiliyor. Ama Türk oyuncu bunu yaparsa hain ilan edilir. Bunu çok gördük. Yabancı ve Türk oyuncular kesinlikle aynı şartlarda değil. Ben herkese saygı duyuyorum ama ben Türk arkadaşlarımın daha çok oynamasından ve şans bulmasından yanayım. Karakterli yabancı arkadaşlarımın da her zaman başımın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.