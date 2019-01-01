Burak Yılmaz ne zaman sahalara dönecek?

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk üç haftasındaki maçları kaçıran Burak Yılmaz’ın milli maç arasından sonra sahalara dönmesi umuluyor.

Ayak tarak kemiğindeki sakatlığı nedeniyle yeni sezonun ilk üç maçında takımını yalnız bırakan Burak Yılmaz’ın tedavisine devam ediliyor.

Ne zaman sahalara döneceği henüz netlik kazanmayan tecrübeli golcüye gelecek hafta bazı testler uygulanacak.

Burak Yılmaz, risk seviyesinin düşük bulunması halinde takımla çalışmalara başlayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da golcü oyuncunun dönüşünü dört gözle bekliyor.

Avcı, Beşiktaş Sağlık Ekibi’nden sık sık Burak Yılmaz konusunda rapor alıyor.

Öte yandan Atiba Hutchinson’ın durumu da Burak Yılmaz’dan farklı değil.

Tedavisi süren Kanadalı futbolcunun takıma ne zaman döneceği haftaya yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

maçında sakatlanmıştı

Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Udinese ile oynadığı özel maçta sakatlanmıştı.

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Beşiktaş’tan o dönem yapılan açıklamada “Maçın ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüştür” ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Beşiktaş’a imza atan Burak Yılmaz, 15 lig maçında 11 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Beşiktaş ligin dördüncü haftasında 15 Eylül Pazar günü Gazişehir deplasmanına çıkacak.