Burak Yılmaz Lens'e attığı gollerle Ibrahimovic'i yakaladı

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Burak Yılmaz, gollerine Lens deplasmanında da devam etti.

Ligue 1'de son haftalara girilirken, takipçisi PSG'nin önünde liderliğini sürdüren Lille'de Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız ekibine sezon başında transfer olan Burak, Lens deplasmanında da attığı goller ile yüksek form grafiğini sürdürdü.

Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan zorlu karşılaşmada 4. dakikada gol perdesini açan 35 yaşındaki oyuncu, 40. dakikada ise ceza sahasının dışından sol ayağıyla çıkardığı şutla futbol sahalarında ender görülen bir gole imza attı.

Ligue 1'deki gol sayısını 15'e yükselten Burak, takımının şampiyonluk yürüyüşünde başrolü oynamayı sürdürdü.

Ibrahimovic'i yakaladı

Öte yandan ilerleyen yaşına rağmen attığı gollerle takdir toplayan yıldız oyuncu, Avrupa'nın beş büyük ligindeki 35 yaş üstü oyuncular içerisinde en çok gol atan ikinci isim oldu.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo 27 golle ilk sırada yer alırken, Portekizli yıldızı takip eden Burak, 15 golü bulunan Zlatan Ibrahimovic'i yakaladı.

15 - Bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde mücadele eden 35+ yaşındaki oyuncular arasında Burak Yılmaz’dan (15) daha fazla gol atan tek isim Cristiano Ronaldo (27). 👑. pic.twitter.com/kX7kbkrUOX — OptaCan (@OptaCan) May 7, 2021

Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol attığı 2017-2018 sezonundan bu yana en iyi dönemini geçiren Burak, Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı EURO 2020'de Türkiye'nin de en büyük gol umudu olacak.

EURO 2020'ye Fransa şampiyonu olarak gelmek isteyen Burak'ın önündeki engeller ise St. Etienne ve Angers maçları olacak.

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