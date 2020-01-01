Burak Yılmaz Beşiktaş'la vedalaştı
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BJK
Beşiktaş'ta son yolcu Burak Yılmaz. Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada 35 yaşındaki golcünün teknik ekip ve futbolcularla vedalaştığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
Emeklerin için teşekkürler."
2018/19 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a imza atan Burak Yılmaz, 1.5 sezonda siyah-beyazlı formayı ligde 40 kez giyerken 24 gole imza attı.
Burak Yılmaz, instagram'dan yaptığı açıklamada teşekkür ederken, aynı hisleri yaşayacağını söyledi;
"Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da, geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim."