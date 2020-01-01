Burak Yılmaz Beşiktaş'la vedalaştı

35 yaşındaki yıldız santrfor, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'ta son yolcu Burak Yılmaz. Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada 35 yaşındaki golcünün teknik ekip ve futbolcularla vedalaştığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Daha fazla takım

Emeklerin için teşekkürler."

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2018/19 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a imza atan Burak Yılmaz, 1.5 sezonda siyah-beyazlı formayı ligde 40 kez giyerken 24 gole imza attı.

Burak Yılmaz, instagram'dan yaptığı açıklamada teşekkür ederken, aynı hisleri yaşayacağını söyledi;

"Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da, geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim."