Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer oldu. Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli ne kadar?

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli de açıklandı.

Burak Yılmaz artık siyah beyazlı formayı giyecek.

Deneyimli golcü gece saatlerinde Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'ya gitmişti ve bu sabah ilk antrenmanına çıkmıştı.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli ne kadar?

Trabzonspor, KAP açıklamasında Burak Yılmaz'ın bonservis bedelini de duyurdu.

Beşiktaş, Trabzonspor'a Burak Yılmaz için 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek.

Açıklamada Burak Yılmaz'ın 2,1 milyon euro'luk alacağının 450 bin euro'sundan feragat ettiği ve 1,7 milyon euro'da uzlaşıldığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın KAP açıklaması

Trabzonspor'un, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi için yaptığı KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir."

"Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. "

"Kamuoyunun bilgisine duyurulur."