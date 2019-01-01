Burak Yılmaz Beşiktaş'a geri dönüyor

Sakatlığı sebebiyle sezon başını kaçıran Burak Yılmaz'ın durumu iyiye gidiyor. Tecrübeli golcü 5. haftada sahada.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın eksikliği fazlasıyla hissedilmişti. Beşiktaş'ın kampından bu yana forma giyemeyen 34 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; sağ ayağından yaşadığı problem sebebiyle bir süre tedavi gören ardından bireysel olarak çalışmalara başlayan Burak'ın milli maç arasından sonra tam randımanlı olarak çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Burak Yılmaz’ın, sakatlığının tekrarlamaması için sorununu tamamen atlatıp ardından takıma katılması bekleniyor.

Burak’ın, milli ara sonrasında Beşiktaş’ın Gazişehir’le oynanacak karşılaşmada da dinlendirilmesi, tam hazır olarak takıma 5. haftadaki mücadelesiyle birlikte geri dönmesi planlanıyor.