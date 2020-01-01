Burak Yılmaz: Antalyaspor'dayken "Beşiktaş'tan başka hiçbir yere gitmem" dedim

Beşiktaş'ın Instagram hesabına açıklamalarda bulunan Burak, siyah-beyazlı takımla çok özel bir bağının olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların Instagram hesabında Bülent Ülgen'in sorularını yanıtladı.

Tecrübeli forvet, koronavirüs salgınının hayatlarına etkilerinden, Beşiktaş'la olan bağına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Burak'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar;

Daha fazla takım

"Diğer ülkelere nazaran en güvenli ülke olduğumuzun farkındayız. Ama ne olursa olsun bir can bile vermemiz bizim için çok üzüntü verici. Onun için çok üzüntülüyüm. Her programı izlemeye çalışıyorum. Durumu yakından takip ediyorum. Böyle bir şey başımıza ilk defa geliyor. Ne kadar dirayetli ve inatçı olursak, bu işi yakın bir zamanda halledebileceğimizi düşünüyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar evde oturuyorum. 35 gündür evdeyim. Belki bir sene boyunca toplam 35 gün evde oturabiliyorumdur. Bunun da aile ve çocuklar için güzelliği var. Yine de işimizi çok özledik. Bu dönemde psikolojik olarak da çok yorulduk. Ama evde kalmaya devam etmeliyiz."

"Sergen Yalçın beni çok şaşırttı"

" lılığım babamdan geliyor. Biliyorsunuz, babam Beşiktaş'ta forma giymişti. Bana da nasip oldu, kaptanlığa kadar geldim. 'da Süper Lig'e çıktığımız zaman, o zamanki kulüp başkanımız Menderes Türel beni çağırmıştı. "Beşiktaş, , ve seni istiyor. Nereyi istiyorsan, seni oraya vereceğim" demişti. Ben de, "Başkanım, diğer üç kulüple görüşmenize hiç gerek yok, Beşiktaş'tan başka hiçbir yere gitmem" diye cevap vermiştim. Onlar da anlayışla karşıladılar ve bu şekilde Beşiktaş'a gelmiştim. Böyle bir Beşiktaşlılığım var."

"Sergen Hoca kendisine olan hislerimi bilir. Onunla da burada buluştuk. Bu yüzden ayrıca mutlu ve heyecanlıyım. Kendisi beni olumlu anlamda çok şaşırttı. Umarım burada çok başarılı olacaktır."

"Beni ne yapacaksanız Şenol Hocam?"

"Şenol Hoca'yı Kore'den döndüğünde televizyonda izliyordum. Canlı yayın bitti, beni aradı. "Seni alacağım" dedi. "Hocam beni ne yapacaksınız, beni kimse istemiyor" dedim. "Sen karışma" dedi. Beni aldılar ve Türk futboluna tekrar kazandılar. Galatasaray da benim Avrupa çapında bir oyuncu olmamı sağladı. İki kulübün de bende çok emeği vardır. Bunu saklayamam. Bu yüzden iki takımın da formasını öpmüşümdür."

"Bir haftadır her uyandığımda arkadaşlarım hakkımda çıkan haberleri yolluyorlar. Bunlar hoş değil. Artık ben de bunlara cevap verme gereği duydum. Dünya böyle bir durumdayken, benim sözleşmemle alakalı pazarlıklar yapmam mümkün mü? Bunu yapan vicdansızdır. Ben böyle bir insan değilim. Beşiktaş'ta geçmişe dair yüklü alacağım var, onları ileri tarihe erteledim ve başkanımıza her zaman sizinleyim dedim. Daha ne yapabilirim ki? Bana iyi ve nazik bir şekilde yaklaşıldığı takdirde parayla ilgili kimseye zorluk çıkarmam."

"Hem takım arkadaşlarımızla hem de diğer takımlardaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ligler bir şekilde bitecek. Dörtlü, beşli gruplar hâlinde antrenmanlara başladık. Kondisyonerimizin verdiği programla fit kalmaya çalışıyoruz. Ama evde fit kalmak gibi bir şey söz konusu değil. Haziran'ın sonuna doğru maçlara başlayacağımızı düşünüyorum. Sanırım Ağustos'ta da çok kısa bir arayla diğer sezona başlayacağız. Tekrar bir ara verirsek fiziksel ve mental açıdan bunu kaldıramayabiliriz."

"Boateng burada kalmak istediğini söyledi"

"İnönü Stadı'nda da oynadım. Orası benim için çok başkaydı. Ama İnönü'nün daha gelişmesi gerekiyordu, Vodafone Park'a geçtik. İşler iyi gidiyorsa, takım olarak iyi oynuyorsak, öne geçmişsek, taraftarın bize verdiği enerjiyle o maçı kaybetme şansımız yok. Böyle bir taraftarı hayatımda görmedim, göreceğimi de sanmıyorum. Boateng, ilk maçından sonra yanıma geldi, 'İnanılmaz, çok mutluyum, burada kalmak istiyorum' dedi. Ama işler kötü gidiyorsa, o zaman da tamamen tersine bir durum olabiliyor. Özellikle kanatlarda oynayan oyuncularımızın Allah yardımcısı olsun."

"N'Koudou gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Çok, çok temiz bir çocuk. Çok da iyi futbolcu. 'Çok iyi oynuyorsun ama hiç gol atamıyorsun' diyorum. O da bana, 'Hayır ben sana veriyorum, sen atamıyorsun' diyor. Takılıyoruz birbirimize. Sürekli gülüyor. Takım arkadaşlarımı çok özledim."

"VAR futbolu kötü etkiliyor"

"VAR sisteminin futbolu kötü yönde etkilediğini düşünüyorum. Oyunu soğutuyor. Tartışmalı pozisyonlarda futbolcular saha içinde parçalanıyor. Ayrıca VAR'a gidip hata yapan hakemler de oluyor. Bu anlaşılacak bir şey değil. Gol atıyorum, hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor, sevinemiyorum. Sonra VAR'da gol veriliiyor. Ne yapacağım ben ondan sonra, tribünlere mi koşacağım? Ayrıca VAR ile birlikte hakemlerden de sorumluluğu alıyoruz."

"Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Bir gün merak ettiğim için pazarlarına gitmiştim. Gördüklerimden sonra gerçekten şok olmuştum. Orada hastalıkların çıkması çok normal. Daha çok hastalıkların çıkacağını düşünüyorum. Köpek yedikleri şeyler arasında iyi bir şey olarak kalıyor. Bunları onları eleştirmek için söylemiyorum. Kültürleri bu. Uçakla bir yerden bir yere gitmek 4-5 saat sürüyordu. Bu beni çok zorlamıştı. Milli Takım dönüşlerinde jetlag oluyordum. Ama futbol anlamında gelişmeye açık ve öğrenmek isteyen bir ülke. Her maçımızı 60 bin kişiye oynuyorduk. Futbolu çok seviyorlar."

"Futbolu bıraktından sonra da futbolun içinde kalacağım"

"Bir sene öncesine kadar antrenörlük hiç aklımda yoktu. 'nin en değerli antrenörleriyle çalıştım. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Futbolculuk kariyerimin ardından aklımda antrenörlük var. Şenol Hoca'yla da bu konuda konuşuyorum. Mutlaka futbolun içinde kalacağım. Sevdiğim insanlar da antrenörlük yapabileceğimi düşünüyorlar."

"Yemek yapmayı bilmiyorum. Evde kitap okuyorum, PlayStation oynuyorum, film izliyorum, çocuklarla oynuyorum. Yemekle aram çok iyi. Biraz kilo aldığımı düşünüyorum çünkü evde gerçekten güzel yemekler yapıyorlar."