Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas, mazbatasını teslim almasının ardından açıklamalarda bulundu.

1451 oy alarak Galatasary Spor Kulübü'nün 38. başkanı seçilen Burak Elmas, yönetim kurulu ile birlikte mazbatalarını teslim aldı.

Burak Elmas, törenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu: "Seçimden sonra çok fazla tebrik mesajı aldık. Bizi tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerine teşekkür ederiz."

"Bizim için çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar gününden itibaren bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yönetebiliriz diye düşünmeye ve plan yapmaya başladık."

"Şimdi ise resmen görevimize başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Bu seçimde bizlerle yarışan Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu ile ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum."

"Galatasaray'a yakışan oldukça güzel bir seçim sürecini geride bıraktık. Seçim bitti ve artık kimse birbiriyle rakip değil, kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız."

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise şu açıklamalarda bulundu: "Galatasaray Kulübü ve Türk sporu için hayırlı çalışmalar diliyorum. En iyi hizmeti vereceğinizden eminiz. Genç bir başkanımız var. Hayırlı olsun."

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