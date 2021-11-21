Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararları sorguladı.

Neler söylendi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Elmas, hakem yönetimini hedef aldı:

"Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı."

"Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye çok direndim.. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim."

"Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım o da ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır."

"Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim ama bizim performansımızı, hakemin bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Uzun vadede kazananların, kısa vadedeki hareketleri başarılarını belirler. Galatasaray önce kendine bakar. Ama bugünkü maç apayrı bir maçtı. Galatasaray'ın oyununa bugün müdahale edildi. Beşiktaş maçında böyle bir müdahale edildiğini düşünmüyorum."

Galatasaray'ı neler bekliyor?

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 25 Kasım tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak.

Galatasaray ardından 28 Kasım tarihinde Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.