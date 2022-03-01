Burak Elmas: "Arda, Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşarak hata yaptı"

Haber Global'de Buket Aydın'ın canlı yayın konuğu olan Burak Elmas hem gündeme, hem de geçmişte yaşananlara dair detaylı açıklamalar yaptı.

Burak Elmas ilk olarak Ukrayna topraklarında yaşanan savaşa değindi.

"Savaş, çok kötü bir şey. Olayın başladığı gün, UEFA'daydım ve orada da bir kaos vardı. Zor kararlar almak zorunda insanlar. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak gerekiyor. Galatasaray'ın kültüründe de sorunları konuşarak uzlaşmak vardır."

Galatasaray başkanı kulübün içinde bulunduğu duruma ve takım içinde yaşananlara dair soruları yanıtladı.

"Bizim bazı zor kararlar alacağımız, zor bir dönemde karar alacağımızı söylemiştik. Bu mücadelemize devam edeceğiz. Zorlanacağımız zamanlar olabilecek. Türk futbolu batma noktasına geldi. Amacımız zor günlerden ilk ve kuvvetli çıkan kulübün Galatasaray olmasını sağlamak."

"Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama şansı daima %51'dir. Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız. Türk futbolunun içinde bulunduğu durumda, bu başarıların maç bazlı değil, sürekli olmasını arzu ediyoruz."

"Bu bir gençleştirme projesi değil. Galatasaray'ın, uzun süre sürdürülebilecek, Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesiydi projemiz."

"Luis Campos'un ücreti uçuk kaçık bir rakam değil"

"Luis Campos ile danışman olarak anlaştık. Aslında buraya getirebildiğimiz için takdir edilmesi gereken bir durumdu amam niyeyse tersi oldu. Futbol dünyasında yaptıkları ortada, bilinen konusunda uzman biri Campos. Campos'un bütçesi bizim bütçemiz içinde ödenebilir bir meblağdır, uçuk kaçık bir rakam değildir. Luis Campos için inandığı bir projenin olması, maddiyattan daha önemliydi."

"Başkan olarak, hiçbir sorumluluktan kaçmam. Bugün, takımı kimin kurduğunun önemi yok. Oyuncu izleme departmanımız var, onlar teknik direktörümüzün arzusu doğrultusunda liste yapıyorlar, biz de görüşme yapıyoruz. Tüm başarısızlığı ben alıyorum."

"Gedson, Galatasaray'a gelmesi mümkün olan oyunculardandı ama bu transferin olması, Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti."

"Pişman olmadık. Bazı şeylerin hata veya doğru olup olmadığı konusunda çok çabuk karar veriyoruz. Bunun cevabını gelecek potansiyel oyuncular veya gelecekteki performansı verecek."

"Arda hata yaptı"

Burak Elmas, teknik direktör değişikliğinin ardından Arda Turan'ın sosyal medyada Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşması hakkında şunları söyledi:

"Arda'nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum."

"Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim."

"Her hatada, Galatasaray'ın her değerini sıfırlarsanız, insanları kazanmak yerine yok etmeye çalışırsanız, Galatasaray'ın en önemli gücü olan insan kaynağını kaybedersiniz."

"Fatih Terim'in başımızın üstünde yeri var"

"Fatih hocayı Barcelona maçına davet etmeme gerek yok, zaten locası var. Divan Kurulu üyemiz. Gelmek isterse, zaten gelebilir. Davete ihtiyaç olursa da ederim, her üyemizin başımızın üstünde yeri var."

"Fatih Terim, kulüpten ayrılmadı. Divan Kurulu üyesi ve kulübün efsanesi. İleride çok farklı görevler de alabilir. Bu bir birlikteliğin sonlaması. Bu neden oldu diye konuşmanın, Galatasaray'a şu an faydası yok."

"Her Galatasaray üyesinin, yöneticilik ve başkanlık görevine aday olma hakkı vardır. (Fatih Terim) Arzu ederse, bir görev alabilir diye 'farklı bir görev alabilir' cümlesini söyledim."

👀 Soru: Fatih Terim'i Barcelona maçına davet edecek misiniz?



Yanıt: 👇 pic.twitter.com/FgIAsJCj0l — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 1, 2022

Işıtan Gün için ne söyledi?

Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün, geçmişte sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle büyük tepki almıştı.

"Işıtan Gün halen yöneticimiz. Burada kasıtlı olarak bir kişinin üzerinden haklı veya haksız bir konu yaratıyorlar. Eski tweetler araştırılıyor, farklı konulardan doğruluğundan emin olunmayan şeyler üzerinden linç kampanyaları yapılıyor."

"Işıtan Gün, hatasını kabul etti, özür diledi. Bu kadın-erkek eşitliği benim çok hassas olduğum bir konu. Benim yönetim kurullarımda çok fazla kadın arkadaşım var."

İbra korkumuz yok

"Üç seneliğine bir göreve seçildik. Bütün planlarımızı üç sene üzerine düşündük. Galatasaray yeniden bir yapılanma ve düşünce değişiminden geçmek zorunda. Galatasaray'ın geleceğine katkı yapacak birçok projemiz var."

"Çok zor bir göreve geldiğimizi, takdir edilmeyeceğimizi arkadaşlarıma söylemiştim. Bazı beklemediğimiz şeyler oldu. Alınması gereken zor kararları anlamasını beklediğim bazı isimler maalesef anlamadılar. Tüzüğümüze birebir uymaya gayret gösteriyoruz. İbra korkumuz yok, işimize devam ediyoruz."

Torrent'e tam destek

"Torrent, benim çok fazla detaylı görüşerek karar verdiğim bir hoca. Hem Torrent'in taktik bilgisine hem de yardımcılarına güveniyorum. Sonuna kadar arkalarındayım."

"Torrent'le, Pep (Guardiola) vasıtasıyla tanıştık. Bana, 'Futbolda bir sorun varsa, Domenec çözer' dedi."

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