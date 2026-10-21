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"Burada yüzmeyin": Bakü'deki stattaki ölümcül bakteri endişesi Dortmund'u korkuttu

Sabah FK - Dortmund
Sabah FK
Dortmund
Şampiyonlar Ligi
N. Kovac
Azerbaycan
Almanya
Hırvatistan

Esrarengiz uyarılar: Sabah takımı Alman takımının davranışına şaşırdı

Borussia Dortmund, salı günü Azerbaycan şampiyonu FK Sabah'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde etti.

Ancak maçtan sonra Alman ekibi tuhaf bir davranışıyla dikkatleri üzerine çekti; oyuncular, başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nın duşlarını kullanmaktan kaçınarak ter içinde stadyumu terk etti. Bu adım rakip takımı şaşkına çevirdi.

Dortmund teknik direktörü Niko Kovac şunları söyledi: "Dün antrenman sonrasında da duş almadık ve şimdi hemen otele gideceğiz. Burada duş almamamız gerektiği söylendi."

Alman Der Spiegel dergisine göre, "bu talimatın nedeni veya kimin tarafından verildiği başlangıçta netlik kazanmadı".

Dortmund'un sportif direktörü Ulli Bock ise basın toplantısı bölgesinde şunları söyledi: "Sanırım oteldeki duşlar biraz daha cazipti, bu yüzden oyuncuların oraya hızlıca ulaşmasına özen gösteriyoruz." Bock, duşlarla ilgili açıklamalarını ayrıntılandırmak istemedi ve yalnızca "insan bunu bir ölçüde hayal edebilir" demekle yetinerek, duşların "pek de temiz olmadığını" ekledi.

Der Spiegel, "Bild" gazetesine dayanarak Dortmund'un oyuncularının sağlığını riske atmak istemediğini aktardı ve oyuncuların duş almadan stadyumu terk etmesinin arkasındaki nedenin, sudaki olası Legionella bakterisi endişesi olduğunu belirtti.

Bu konuyla ilgili başka bir basın haberi yayınlanmadı, kulüplerin hiçbirinden de herhangi bir teyit gelmedi.

Alman dergisinin yayımladığına göre, "Legionella, suyun düzenli olarak akmadığı borularda bulunabilen bir bakteridir. Duş alırken bu bakteri, havaya yayılan küçük su damlacıkları aracılığıyla solunum sistemine ulaşabilir ve hastalıklara yol açabilir."

Alman Deutsche Welle sitesine göre, içme suyunda bulunan Legionella bakterisi, belirtileri grip ve ağır zatürreye benzeyen hastalıklara neden olabilir ve komplikasyonları bazen ölümle sonuçlanabilen Lejyoner hastalığına yol açabilir.

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