Real Madrid'in yeni transferi Hollandalı Denzel Dumfries, kraliyet ekibiyle ilk resmi antrenmanını yapmasının ardından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Merengue'lere katılmasının kariyerinde istisnai bir durak olduğunu vurguladı.

Dumfries, kulübün resmi kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İlk antrenmanın ardından harika hissediyorum ve tatilin bitmesinin ardından işe başlamak için geri dönmekten mutluyum; burada bulunmak benim için büyük bir onur."

Hollandalı bek, kraliyet kulübünün altyapısına hayran kaldığını ifade ederek şöyle konuştu: "Buradaki tesisler inanılmaz ve o kadar büyük ki içinde çabucak kaybolabilirsiniz, ama burada herkes her şeyin yerini öğrenmem için bana yardımcı oluyor."

Bu deneyimin başlangıcının ardından hislerine dair de şunları ekledi: "Bu köklü kulübün bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum ve başlangıç son derece olumluydu."

Dumfries, soyunma odalarındaki atmosferi ve takım arkadaşları ile teknik ekipten gördüğü sıcak karşılamayı övdü; bazı oyuncuların Dünya Kupası'na katılmalarının ardından hâlâ tatilde olduklarını, ancak şu anda bulunanların kendisini ailesinin arasındaymış gibi hissettirdiğini belirtti. Oyuncu şunları vurguladı: "Harika bir takıma ve büyük bir teknik direktöre sahibiz, onlarla çalışmak ve onlardan öğrenmek çok güzel." Ayrıca şakayla İspanyolca öğrenmeye başladığına değinerek bu deneyimin keyifli olacağını söyledi.

Yaz hazırlıklarının önemine dair Hollandalı yıldız, hazırlık döneminin futbol sezonunu inşa etmenin temel taşı olduğunu açıkladı ve bu aşamada yeni oyuncuları tanımanın ve yüksek bir ciddiyetle çalışmanın önemini vurguladı.

Dumfries sözlerini Madrid taraftarlarına özel bir mesaj vererek noktaladı: "Burada olmaktan mutlu ve gururluyum, hepimiz sizi her zaman bizimle gururlandırmak için hedeflerimize ulaşmak adına savaşacağız."