SGE’nin yeni teknik direktörü Adi Hütter, Baum’un bu yaz ayrılığına artık kesin olarak kapıyı kapattı. Hütter, Frankfurt’un cumartesi günü 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim deplasmanında oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmasının ardından, "Burada kalıyor" vurgusunu yaptı. "Kendi altyapımızdan çıkan bir oyuncu. Böyle genç bir oyuncuya da gerekli kaliteye sahipse şans vermek gerekir. O kalite de onda var."

Geçen sezon Frankfurt’ta neredeyse hiç forma şansı bulamayan Baum, son haftalarda birçok kulüple anılmıştı. Hamburger SV’nin ısrarlı şekilde nabız yokladığı belirtilirken, Dortmund’da da Baum’un adı geçmişti. Birkaç gün önce Sky , BVB sportif direktörü Ole Book’un 20 yaşındaki oyuncuyu olası bir transfer olarak önerdiğini bildirmişti. Ancak Hütter’in bu açıklamasının ardından Borussia, Frankfurtlu oyuncu için somut girişimlerde bulunmayı artık boşuna düşünebilir.

2018 ile 2021 yılları arasında da Eintracht’ı çalıştıran ve şimdi geri dönen Avusturyalı teknik adam, Baum’un şu ana kadarki hazırlık döneminde bıraktığı izlenimlerden tamamen etkilenmiş durumda. Hütter, "En başından beri onun hakkında kendi izlenimimi edinmek istediğimi söyledim" derken, böylece genç oyuncunun Hessen ekibindeki son dönemde yaşadığı zor duruma da gönderme yaptı.

Elias Baum: Elversberg’deki güçlü kiralık dönemin ardından Frankfurt’ta hayal kırıklığı geldi

Baum, SGE altyapısından yetişti ve 2024/25 sezonunda SV Elversberg’de geçirdiği kiralık dönem çok iyi geçtiği için geride kalan sezonda da çok fazla süre almayı umuyordu. Mart ayında Elversberg’den Dortmund’a geçen Book da Saarland’daki ortak dönemlerinden Baum’u çok iyi tanıyor. Mayıs ayında sürpriz şekilde Bundesliga’ya yükselmeyi başaran o dönemki 2. Lig ekibi adına istikrarlı biçimde etkili olan Frankfurt doğumlu oyuncu, Elversberg formasıyla toplam 37 maçta üç gol ve sekiz asist kaydetti.

Ancak Eintracht’a döndükten sonra Baum için geride kalan sezon hiç iyi geçmedi; çünkü ne Dino Toppmöller ne de onun halefi Albert Riera ona güvendi. Sakatlık problemleri nedeniyle de ayrıca yavaşlayan Baum, sonuçta beş resmi maça yayılmış yalnızca 71 dakikalık süre alabildi.

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Ancak Hütter yönetiminde Baum, umut ettiği önemli rolü gecikmeli de olsa şimdi üstlenebilir. Şu ana kadarki hazırlık maçlarında Alman 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu her zaman dörtlü savunmanın sağındaki isim olarak ilk 11’de başladı, Hütter özellikle onun dinamizmini ve doğrudan oyununu takdir ediyor. Baum’un, 21 Ağustos’ta DFB-Pokal’da Oberliga ekibi SC St. Tönis deplasmanındaki resmi maç başlangıcında ve sekiz gün sonra Union Berlin deplasmanındaki Bundesliga açılışında da Frankfurt’un ilk 11’inde yer alma ihtimali yüksek görünüyor.

Frankfurt’ta yükselişe geçerse: Elias Baum, Jürgen Klopp için bir aday mı?

Sözleşmesi 2028’e kadar devam eden savunma oyuncusu, Hütter’in tercih ettiği dörtlü savunmalı oyun tarzında ise kendisini son derece rahat hissediyor. Kısa süre önce kulübün YouTube kanalında, "Çizgiyi kullanabilirim, ileri de geri de oynarım. Tam olarak sevdiğim şey bu, bu benim oyun stilim ve bana çok uygun" dedi. Cumartesi günü Mannheim’da da kalitesini bir kez daha ortaya koydu; Jonathan Burkardt’ın attığı Frankfurt galibiyet golünün asistini yaptı.

Eintracht’taki olası bir çıkışla birlikte Baum’a, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda oynamak istediği U21 Milli Takımı’na dönüş de kapı aralayabilir. Şu ana kadar U21 seviyesinde dört milli maça çıkan oyuncu, geçen yılın eylül ayından bu yana ise aday kadroya çağrılmamıştı.

Öte yandan Baum, orta vadede yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki A Milli Takım’ın yeniden yapılanması için de potansiyel bir aday olarak görülüyor. Klopp, göreve başlama basın toplantısında yeni isimlere kapıyı açık tuttuğunu açıkça belirtmişti; Baum da yoğun oyun tarzıyla Klopp’un futboluna iyi uyum sağlayabilir. Zira Almanya’nın şu anda üst düzey sağ bek konusunda çok geniş bir seçeneğe sahip olmadığı biliniyor.