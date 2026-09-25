“Topun taca atılmasını beklemenin bir gereklilik olduğu yönündeki düşünce, 100 yıl daha bir yanlış anlaşılma olarak kalacak” diyen Klopp, RTL’ye konuştu. Bunun arka planında şu vardı: Hollandalı santrfor Brian Brobbey sakatlık yaşayarak yere düşmüştü, ancak Alman takımı oyunu sürdürdü ve Oranje’nin eksik kalmasına rağmen topu taca atmamayı tercih etti. Pozisyonun sonunda ise 32. dakikada Felix Nmecha’nın attığı 1-0’lık gol geldi.

“Ama çocuklara aslında oyuna devam etmeleri söyleniyor” diyen Klopp, kaptanı Joshua Kimmich ve arkadaşlarının kararlı şekilde devam etmesinin kesinlikle fair play eksikliği olmadığını belirtti. Öte yandan yeni Bondscoach Xavi ise bu pozisyonda DFB takımının tavrını “zekâ ile fair play eksikliğinin bir karışımı” olarak değerlendirdi.

Ayrıca İspanyol vatandaşı olan hakem Alejandro Jose Hernandez Hernandez’i de işin içine kattı: “Hakem düdüğü zaten ağzına götürmüştü ve bu yüzden bazı oyuncularımız oynamayı bıraktı” eleştirisinde bulunan Xavi, aynı anda şunu da vurguladı: “Ama çok da büyük bir mesele değildi.”

Eski hakem Manuel Gräfe ise Klopp’a katıldı. “Kural açısından her şey doğru. Sadece kafa sakatlıklarında ya da ağır sakatlıklarda oyun durdurulmalı” diyen Gräfe, Bild gazetesine yaptığı açıklamada pozisyonu şöyle değerlendirdi: “Bir hazırlık maçında top elbette dışarı atılırdı ama bu bir resmi maç. Hollandalılar kısa süreliğine tamamen odaklanamadı. DFB takımı da bunu zekice değerlendirdi. Bununla dost kazanmazsınız ama bu profesyonel spor. Çok fazla takım oyuna devam ederdi. Sonuçta gerideki oyuncunun hiçbir etkisi olmadı. Konsantre şekilde devam etmemek Hollandalıların hatasıydı.”

Eski Hollanda Milli Takımı oyuncusu Rafael van der Vaart ise konuyu daha sert değerlendirdi ve Alman takımının oyuna devam etmesini NOS kanalına “sportmenlik dışı” olarak nitelendirdi. Kimmich ise daha sakin bir değerlendirme yaptı: “Oyuna devam etmekte tamamen haklıydık.” Bayern yıldızına göre oyunun durdurulup durdurulmaması hakemin göreviydi, “ve ben herhangi bir düdük duymadım.”

Oranje kaptanı Virgil van Dijk’ın, Alman takımının oyuna devam etmesinin utanç verici olduğu yönündeki suçlamasına Kimmich net yanıt verdi: “Bence bu, onun tarafından düşünülmüş bir cevap değil.”

DFB takımı: Kai Havertz ve Jamal Musiala’nın durumu ne?

Nmecha’nın öne geçiren golünden kısa süre önce Klopp, arka adalesinde bir çekme hisseden Kai Havertz’i erken oyundan almak zorunda kaldı. Aslında ilk 11’de başlaması gereken Jamal Musiala ise ısınmada yaşadığı kas problemleri nedeniyle maça hiç başlayamadı: “İkisi de MR’da, umarım bu akşam hâlâ bir teşhis alırız” diyen yeni milli takım teknik direktörü, maçın ardından iki sakat oyuncuyla ilgili konuştu ve pazar günü Yunanistan’a karşı oynanacak bir sonraki maçta bu ikiliye yeniden güvenebileceğine inanmadığını söyledi: “Umarım ciddi bir şey değildir. Bizim için büyük ihtimalle yoklar ama umarım sonrasında hızlıca yeniden oynayabilecek duruma gelirler.”

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Almanya’nın kısıtlı üstünlüğü maçın son anlarına kadar sürdü, ancak uzatma dakikalarında Hollanda Cody Gakpo ile hak ettiği beraberlik golünü buldu. Oyuna sonradan giren ve eski Bayern yıldızı Mark van Bommel’in oğlu olan Ruben van Bommel, harika bir dış ayak ortasıyla bu şık asistin sahibi oldu. “Küçük van Bommel’e bunu nereden öğrendiğini sordum” diyen Klopp, babasına da takılarak şu ifadeleri kullandı: “Babasından almamış, dış ayak anneden gelmiş olmalı.”

Peki Hollanda’nın Virgil van Dijk ile bulduğu gol neden iptal edildi?

Bu arada DFB takımının öne geçtiği golün yanı sıra özellikle bir başka pozisyon daha tartışma yarattı: Yaklaşık çeyrek saat dolmuşken savunmanın lideri van Dijk, korner sonrası kafayla Hollanda’yı sözde öne geçirmişti. Ancak VAR müdahalesinin ardından gol iptal edildi, çünkü hakemin görüşüne göre Oranje hücumcusu Brobbey, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen’in altıpas içinde çıkışını kurallara aykırı şekilde engelledi. Bu, ağır bir karardı.

“Bu tam anlamıyla bir utanç” diye çıkıştı van der Vaart. “İnanılmaz”, çünkü Brobbey “neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Elbette temas olabilir. Kaleci istediğini yapamaz. Bu sadece çok zayıf bir kaleci performansıydı” ifadelerini kullandı. Klopp ise farklı düşündü ve Brobbey’nin olağanüstü sağlam yapısına dikkat çekti: “Neredeyse dört köşe bir oyuncu ve Marc’ın onun yanından geçme şansı yok. Harika bir korner ama bu bir faul. Artık bunun böyle çalınması gerekiyor” diyen Klopp, kalecilerin kısa süre önce Dünya Kupası’nda da altıpas içinde yeniden daha güçlü şekilde korunduğuna atıfta bulundu.

Klopp yönetimindeki prömiyerin sportif açıdan değerlendirmesini yapan stoper Jonathan Tah ise şunları söyledi: “Elbette kazanmak isterdik, iki tarafın da fırsatları vardı. Ama 1-0 öndeysen bunu da bitirmek istersin. İyi bir ilk adım attık, maç inanılmaz yoğundu. Her şey mükemmel değildi ama mesele bu değildi. Sahaya farklı bir yüz koymaya başlamak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımıydı.” Tah, milli maç debutunu yapan SC Freiburg sağ beki Philipp Treu’ya da özel bir övgüde bulundu: “Pippo’yu özellikle öne çıkarmak isterim. Çizgi boyunca nasıl gidip geldiği çılgınlıktı. İlk milli maçı için gerçekten çok üst düzeydi” dedi.

Almanya, Nations League 2026/27 sezonunun 2. maç gününde pazar günü Yunanistan ile karşılaşacak, Klopp da Augsburg’da milli takım teknik direktörü olarak iç sahadaki ilk maçına çıkacak. Kimmich, Klopp yönetimindeki ilk antrenmanlarla ilgili olarak, “Odak daha çok savunma ve önde baskı üzerindeydi, rakibe nasıl baskı kurmak istediğimiz üzerineydi” dedi. “Top rakipteyken belli bir temel düzen bulmak önemliydi. Bu da sonrasında topla da gelişebilmemizin temelini oluşturuyor.”