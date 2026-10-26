Almanya Millî Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu, pazar akşamı Sky90 programında VfB'li hücum oyuncusunun, Stuttgart kaptanı olarak üstlendiği yeni sorumluluk nedeniyle biraz tutuk oynuyor olabileceğini söyledi.

Matthäus, "En azından öyle görünüyor, çünkü artık eskisi kadar rahat değil. Gülümsemesini kaybetti. Belki de fazla düşünüyor" dedi. Undav'ın kaptanlık pazubandının hemen alınmaması gerektiğini savunsa da "Belki de bu görev ona iyi gelmedi, çünkü kendisiyle fazla meşgul" diye ekledi.

Bu sezon kaptanlık görevini orta saha oyuncusu Atakan Karazor'dan devralan Undav, şu sıralar hafif bir form düşüklüğü yaşıyor. 30 yaşındaki oyuncu, 2026/27 sezonunda tüm kulvarlardaki 11 resmî maçta yalnızca bir gol atabildi. Bundesliga'da ise çıktığı yedi maçta henüz gol bulamadı.

Stuttgart'ın ligde yalnızca 15. sırada yer almasında bunun da payı var. Stuttgart ekibi, oynadığı yedi maçta sadece altı puan topladı ve son olarak o ana kadar hiç puan alamamış son sıradaki Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi.

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Deniz Undav ve VfB Stuttgart'ı neler bekliyor?

Matthäus'a göre Gladbach yenilgisi, Undav ve VfB için "yeni bir darbe" oldu. "Elbette son iki yılda zihninde çok şey yaşandı. Nereden geldi? Neler başardı? Bütün Almanya ondan söz ediyor: Almanya'yı dünya şampiyonu yapacak golleri atan kurtarıcı. Sonra birden kaptan oldu. Bunlar zihinsel olarak onun için gerçekten çok fazlaydı."

Matthäus, Undav'ın kaptan olarak artık "takıma karşı ayrıca özel bir sorumluluğu" olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bir teknik direktör kadar değil elbette ama kaptan olarak seni, yıllardır iyi yaptığın şeylerden uzaklaştırabilecek meselelerle ilgilenmek zorunda kalıyorsun."

Stuttgart ve Undav, çarşamba günü Almanya Kupası'nda SC Paderborn ile karşılaşacak. Teknik direktör Sebastian Hoeneß'in takımı, ardından cumartesi günü Bundesliga'da Bayer 04 Leverkusen'e konuk olacak.