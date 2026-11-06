Koni De Winter, Belçika'nın bu ay Türkiye ve İtalya'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi maçları için yapılan millî takım davetini geri çevirdi. Mark van Bommel ise AC Milan savunmacısını bu kararın uzun vadeli sonuçları olacağı konusunda uyardı. De Winter, kulübünde düzenli olarak ilk 11'de oynamasına rağmen Belçika'nın şu ana kadarki dört grup maçında bir dakika bile forma giymedi.

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Van Bommel, De Winter'ın yokluğunu açıkladı

De Winter, kadroya katılmamaya karar verdiği için Belçika'nın 12 Kasım'da Türkiye ve 15 Kasım'da İtalya ile oynayacağı maçlarda yer almayacak. Calciomercato.com'un haberine göre Milan'ın stoperi, ülkesinin şu ana kadar İtalya, Fransa ve Türkiye'ye karşı oynadığı dört Uluslar Ligi grup maçında bir dakika bile süre almadı.

Van Bommel, cuma günü kadrosunu açıkladı ve basın toplantısında konuya değindi. “Koni De Winter kadroda yok çünkü içinde bulunduğu durumdan rahatsızdı ve gelmemeye karar verdi. Bu onun tercihi, bu konuda yapabileceğim bir şey yok” dedi.

Van Bommel uzun vadeli sonuçlar konusunda uyardı

De Winter'ın Dünya Kupası'nda ve son aylarda yeterince süre alamamaktan mutsuz olduğunu açıklayan Van Bommel, kadro duyurulmadan önce savunmacıyla bizzat görüştüğünü belirtti.

“Onunla konuştum ve durumu bir teknik direktör, eski futbolcu ve baba olarak anlattım” diye ekledi. “Bunu kabul etmek gerekiyor ama uzun vadeli sonuçları var. O 24 yaşında ve sorumluluk sahibi biri.” Belçika medyası, bu sözleri sekiz kez millî formayı giyen De Winter'ın gelecek millî takım aralarında da kadroya seçilmeyeceğinin işareti olarak yorumladı.

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De Winter, Amorim yönetimindeki Milan'da düzenli oynuyor

De Winter'ın Belçika'da süre alamaması, kulübündeki rolüyle keskin bir tezat oluşturuyor. 2025 yazında yaklaşık 20 milyon avroya Genoa'dan Milan'a transfer olan oyuncu, ilk sezonunda 26 maça çıktı ve bir gol attı.

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Ruben Amorim yönetiminde, sakat Matteo Gabbia'nın önüne geçerek ilk tercih edilen stoper oldu ve bu sezon Serie A'da 10, Avrupa Ligi'nde dört maça çıktı. Ancak perşembe günü Ferencvaros'a karşı sahalarında aldıkları 2-0'lık yenilgide zorlandı. Bu arada Milan'dan takım arkadaşı Diego Moreira, Belçika kadrosuna çağrıldı.

De Winter ve Belçika'yı şimdi ne bekliyor?

De Winter artık Milan'daki performansına odaklanacak. Belçika ise 12 Kasım'daki Türkiye deplasmanına hazırlanacak.

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Van Bommel, sakatlığını atlatan Manchester City forveti Jeremy Doku'ya yeniden kavuşacak. Bu da Mika Godts'un kadrodaki yeri için rekabeti artıracak. Jari De Busser ise kadrodaki dört kaleciden biri.