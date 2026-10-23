Klopp, Bayern Münih ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının (2:2) devre arasında DAZN'de Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin taktik sistemini eleştirmişti.

Kahn bu konuda şöyle konuştu: "Önce onun milli takım teknik direktörü mü, yoksa hâlâ futbol yorumcusu mu olduğunu düşünmem gerekti. Söylediği şey tipik bir futbol yorumcusu değerlendirmesiydi. Bunun bir kulüp teknik direktörüne yönelik eleştiri olarak da değerlendirilebileceği Jürgen Klopp'un da farkında olmalıydı."

Klopp, skorun 1:1 olduğu devre arasında verdiği söz konusu röportajda maçı nasıl izlediğine dair değerlendirmelerini paylaşmıştı. Karşılaşmayı özellikle Alman milli futbolculara odaklanarak takip edip etmediği sorulduğunda, bir futbol maçını "normal" şekilde izlemeyi yıllar önce bıraktığını söylemişti.

Klopp ardından Bayern Münih'in savunma anlayışı hakkında şunları söylemişti: "Bayern'in topsuz oyunda ne yaptığını bugüne kadar tam olarak anlayamadım ve öğrenmeye devam etmek istiyorum. Bazen hibrit, bazen adam adama, sonra adam adama değil, ardından alan savunması. Diyelim ki hâlâ öğreniyorum."

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Jürgen Klopp, Harry Kane'in Bayern Münih'teki rolü hakkında ne söyledi?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün özellikle dikkatini çeken, Kane'in sahadaki hareketleriydi. Klopp, "Az önce 'Harry Kane bugün her yerde' dediniz. Top Bayern'deyken bunu tamamen normal buluyorum. Ama Harry Kane'i son hatta gördüğümde, üstelik derin blokta değil de orta saha presinde, o zaman..." diyerek sözünü yarıda bıraktı. Ardından şöyle devam etti: "Ama ben futbolun papası değilim, herkes istediğini yapabilir. Yine de bunu hâlâ tam olarak çözebilmiş değilim."

Kahn'a göre milli takım teknik direktörü bu sözleriyle bir sınırı aştı. Eski kaleci, Klopp'un Dünya Kupası sırasında selefi Julian Nagelsmann hakkında, onun "hâlâ" milli takım teknik direktörü olduğunu söylediği açıklamayla da bir benzerlik kurdu. Kahn, "O dönemde de Julian Nagelsmann hakkında, onun hâlâ milli takım teknik direktörü olduğu söylenirken sarf ettiği ve sonradan bir anlık coşkuyla söylendiği öne sürülen, bana göre sorunlu o ifadeyle buna başlamıştı" dedi.

Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı, teknik direktörler arasındaki dayanışmaya dikkat çekti. Kahn, "Bence burada biraz da teknik direktörler arasındaki meslektaş dayanışması söz konusu. Özellikle bir milli takım teknik direktörünün ne söylediğini çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu, şu anda tam da olduğu gibi, o sözleri tartışmamıza yol açabilir. Bu sözler beni şaşırttı, çünkü normalde bir milli takım teknik direktöründen böyle sözler duymayız" diye konuştu.

Ardından düzenlenen basın toplantısında Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany'ye de Klopp'un sözleri soruldu. Belçikalı teknik direktör, "Bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Sıradaki soru" diyerek kısa bir yanıt verdi.