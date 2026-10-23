Klopp, Bayern Münih ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının (2:2) devre arasında DAZN yayınında Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin taktik sistemini eleştirmişti.

Kahn, konuyla ilgili şunları söyledi: "Önce onun milli takım teknik direktörü mü, yoksa hâlâ futbol yorumcusu mu olduğunu düşünmem gerekti. Söyledikleri tipik bir futbol yorumcusu değerlendirmesiydi. Bunun bir kulüp teknik direktörüne yönelik eleştiri olarak da değerlendirilebileceği Jürgen Klopp'un da farkında olması gereken bir şey."

Klopp, söz konusu röportajda, maçın 1:1 devam ettiği devre arasında oyuna ilişkin gözlemlerini paylaşmıştı. Karşılaşmayı özellikle Alman milli futbolculara odaklanarak takip edip etmediği sorulduğunda, bir futbol maçını "normal" şekilde izlemeyi yıllar önce bıraktığını söylemişti.

Klopp daha sonra Bayern Münih'in savunma anlayışı hakkında şöyle demişti: "Bayern'in topsuz oyunda ne yaptığını hâlâ tam olarak anlayamadım ve öğrenmeye devam etmek istiyorum. Bazen hibrit, bazen adam adama, sonra adam adama değil, ardından alan savunması. Diyelim ki hâlâ öğreniyorum."

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Jürgen Klopp, Harry Kane'in Bayern Münih'teki rolü hakkında ne söyledi?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün özellikle dikkatini çeken, Kane'in sahadaki hareketleriydi. "Az önce 'Harry Kane bugün her yerde' dediniz. Topla oynarken bunu tamamen normal buluyorum. Ama Harry Kane'i son hatta, üstelik derin savunma bloğunda değil de orta saha presinde gördüğümde..." diyen Klopp, sözünü önce yarıda bıraktı, ardından şöyle devam etti: "Ama ben futbolun papası değilim, herkes istediğini yapabilir. Yine de bunun mantığını hâlâ tam olarak çözebilmiş değilim."

Kahn'a göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, bu sözleriyle bir sınırı aştı. Eski kaleci, Klopp'un Dünya Kupası'nda selefi Julian Nagelsmann hakkında söylediği sözlerle de bir paralellik kurdu. Klopp o dönemde Nagelsmann'ın "hâlâ" Almanya Milli Takımı teknik direktörü olduğunu söylemişti. Kahn, "Julian Nagelsmann'ın hâlâ Almanya Milli Takımı teknik direktörü olduğu söylenirken onun hakkında, benim açımdan sorunlu olan ve sonradan heyecanla söylendiği belirtilen o ifadeyle buna o zaman da başlamıştı" dedi.

Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı, teknik direktörler arasındaki dayanışmaya dikkat çekti. Kahn, "Bence burada biraz da teknik direktörler arasındaki meslektaş dayanışması söz konusu. Özellikle bir milli takım teknik direktörünün ne söylediğini çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu, şu anda tam da olduğu gibi, o sözleri tartışmamıza yol açabilir. Bu sözler beni şaşırttı; çünkü normalde bir milli takım teknik direktöründen böyle şeyler duymayız" diye konuştu.

Ardından düzenlenen basın toplantısında Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany'ye de Klopp'un sözleri soruldu. Belçikalı teknik adam, "Bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Sıradaki soru" diyerek konuyu kısa bir yanıtla geçiştirdi.

Kahn da Harry Kane'in rolüne şaşırdı

Öte yandan Kahn da Kane'in rolüne şaşırdığını belirtti. "Arsenal karşısında ilk kez takımın genel olarak biraz daha temkinli oynadığı hissine kapıldım. Harry Kane'in orta sahada da meziyetleri var; olağanüstü paslar atabiliyor. Bu yüzden zaman zaman orta sahaya gelmesini anlayabilirim. Ancak kendi ceza sahasının önünde oynamasını, açıkçası en azından sorgulanabilir buldum" dedi Kahn.

Kahn, bir forvetin "orta sahada da meziyetleri olduğu için zaman zaman oraya gelmesinin normal olduğunu" ekledi ve şöyle devam etti: "Örneğin pas yeteneği. Ancak bunu yaparken bütün takım düzenini bozmamaya dikkat etmelisin. Yoksa diğerleri, 'Bir dakika, santrforumuz bir anda kendi ceza sahamızda, penaltı noktasında' diye bakar. Teknik direktörün gerçekten bunu isteyip istemediğinden şüpheliyim."