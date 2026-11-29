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Bayer Leverkusen'e 2-1 yenilen Borussia Dortmund, hakem kararları nedeniyle mağdur edildiğini düşünüyor. Özellikle Nico Schlotterbeck'in skoru 2-0'a getirecek golünün iptal edilmesi BVB'de büyük tepki yarattı.

Teknik direktör Niko Kovac, son düdüğün ardından DAZN'a verdiği röportajda öfkesini gizlemedi ve hakem Daniel Schlager'in kararına hiç anlam veremedi. Hırvat teknik adam, "Flekken'e (Bayer Leverkusen kalecisi, editörün notu) bir bakın. Topu başından sonuna kadar görüyor. Bunun ofsayt olduğuna kimse beni inandıramaz. Bunu kabul etmiyorum. Bu yanlış bir karar. Devre arasına da 2-0 önde girecektik" diyerek tepki gösterdi.

Peki ne olmuştu? Nico Schlotterbeck, sol kanattan yapılan ortayı kafayla Leverkusen ağlarına göndermişti. Ancak Serhou Guirassy ortada topa dokunmasa da ofsayt pozisyonundaydı ve hakemin değerlendirmesine göre Bayer kalecisi Mark Flekken'in görüşünü belirleyici ölçüde engellemişti. Bu nedenle gol kısa süre sonra iptal edildi.

Waldemar Anton da karara şaşırdığını belirtti ve ardından hakem yönetimini eleştirdi. Savunma oyuncusu, "Bunun nasıl ofsayt olabileceğini bilmiyorum. Kaleci şikâyet etmedi. Genel olarak hakem bugün iyi değildi. Dürüst olmak gerek. Bu bir bahane değil ama böyle bir maçta en ufak şey için düdük çalıp sarı kart göstermek oyuna iyi gelmiyor. Katılmadığım birçok karar vardı. 2-0 olacak golün iptali çok ağır. Bu konuda ne diyeceğini merak ediyorum" dedi.

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BVB kalecisi Gregor Kobel de benzer görüşte: "Bana göre zor bir karar çünkü şutun önünde değil. Kaleci normal şekilde tepki veriyor. Eğer buna düdük çalınıyorsa, kararların daha tutarlı verilmesi gerekir. Bence yoruma çok fazla açık. Serhou orada durmasa da topa yetişemezdi" dedi İsviçreli kaleci. Flekken de aynı değerlendirmeyi paylaştı ve Sky ekranlarında "Dürüst olmak gerekirse Guirassy'yi görmedim bile. Şanslıydık" itirafında bulundu. Schlager ise Sky ile röportaj yapmayı reddetti ve pozisyon hakkında yalnızca "Görüntüler her şeyi anlatıyor" dedi.

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Kovac'ın anlam veremediği tek karar golün iptali değildi. BVB teknik direktörü, takımının başka tartışmalı pozisyonlarda da mağdur edildiğini düşünüyordu ve röportajda katılmadığı birkaç kararı sıraladı: "Bir de Kosta'ya (Konstantinos Karetsas, editörün notu) yapılan faul var. Tekme yedi ve sakatlanarak oyundan çıktı. İkinci yarıda da iki penaltı pozisyonumuz vardı: Birinde Schlotti tutuldu, diğerinde ise Maximilian Beier'e açık bir faul yapıldı. Hakem bunun penaltı için yeterli olmadığını söylüyor. Penaltı verilmesi için daha ne olması gerekiyor?"

Özellikle Beier'in pozisyonu 54 yaşındaki teknik direktörün aklından çıkmıyordu. Leverkusenli Edmond Tapsoba ceza sahasında hem topa hem de Beier'in ayağına temas etmişti. Kovac'a göre bu net bir penaltıydı: "Aynı faul orta sahada yapılsa kesinlikle düdük çalardı. Şimdi bana ceza sahasında buna düdük çalınmayacağını söylüyor. Faul nerede yapılırsa yapılsın çalınmalı." Kovac, Medina'nın Schlotterbeck'i tutmasını da gündeme getirdi: "Medina'nın Schlotterbeck'i tutması da aynı mesele. Hakem hakkında fazla konuşmama gerek yok. Bugün kararlarıyla zaten çok şey anlattı."

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Dortmund'un bu sezon Bundesliga'daki ilk yenilgisi, sportif açıdan da ağır sonuçlar doğurdu. Bayern Münih'in Hamburger SV ile 0-0 berabere kalmasının ardından BVB, zirvedeki puan farkını dörde çıkarma fırsatını kaçırdı. Bunun yerine sarı-siyahlılar ile rekor şampiyon arasındaki fark bir puanda kaldı. Dortmund'un nefes almaya fazla vakti yok: Çarşamba günü Almanya Kupası son 16 turunda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.