Bayern Münih CEO’su Jan-Christian Dreesen, Alman devinin yeni sözleşme görüşmelerine hazırlandığı dönemde Fransız kanat oyuncusu Michael Olise’nin gelecekte Ballon d’Or kazanabileceğine inandığını söyledi. Bayern Münih yönetimi, yaz aylarında Real Madrid’in transfer ilgisine rağmen takımda tuttuğu değerli oyun kurucunun 2029’a kadar süren sözleşmesini uzatmak istiyor.

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Alman devi sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor

Dreesen, Allianz Arena yönetiminin Olise ve temsilcileriyle oyuncunun Bavyera'daki sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlamayı planladığını doğruladı. Crystal Palace'den 2024'te 53 milyon euroya transfer edilen hücum oyuncusunun Almanya'daki olağanüstü performansının ardından Transfermarkt değeri 180 milyon euroya yükseldi. Talipleri olan forveti takımda tutmak, onun 2026 oylamasını dokuzuncu sırada tamamlamasının ardından da öncelik olmaya devam ediyor.

Kulüp yöneticisi bireysel ödül şansına inanıyor

Pazartesi günü düzenlenen görkemli törende ilk 10'a girmesi, Olise'nin hem kulübünde hem de Fransa formasıyla geçirdiği dikkat çekici 2025-26 değerlendirme döneminin sonucuydu. Toplam 69 maçta forma giyen yaratıcı kanat oyuncusu, 27 gol ve 35 asistlik olağanüstü performansıyla Avrupa'nın en etkili oyun kurucuları arasına girdi.

Kanat oyuncusunun futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanma ihtimali hakkında Sport Bild'e konuşan Dreesen şunları söyledi: “Michael'ın yetenekli bir futbolcu olup olmadığını tartışmaya gerek yok. Kesinlikle öyle. Bugün biri bana bir gün Ballon d'Or'u kazanıp kazanamayacağını sorsa cevabım her zaman şu olur: Neden olmasın? Elbette çevresinde iyi işleyen bir takıma da ihtiyacı var. Burada buna sahip ve bunun değerini biliyor.”

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Dinamik forvet, üretkenliğini 2026-27 sezonuna da taşıdı ve şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 11 maçta 10 gol ve altı asist kaydetti. Mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ yaklaşık üç yıl olmasına rağmen son Bundesliga şampiyonu, oyuncunun hızlı yükselişini yeni bir sözleşmeyle ödüllendirerek Avrupa'daki taliplerini uzak tutmaya kararlı.

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Kulübün oyuncu ve temsilcileriyle yeni bir anlaşma için görüşme planına değinen Dreesen şunları ekledi: “Michael'ın mümkün olduğunca uzun süre bizim için oynamasını istiyoruz. Zamanı geldiğinde geleceği onunla konuşacağız.”

Kupa maçı, Klassiker mücadelesinden önce

Olise, gol ve asist sayısını artırmak için bir sonraki fırsatını Bayern Münih'in çarşamba akşamı DFB-Pokal ikinci turunda Magdeburg'u ağırlayacağı maçta bulacak. Cumartesi günü ezeli rakibi Borussia Dortmund'u konuk edeceği büyük Bundesliga karşılaşmasına hazırlanırken hafta içindeki bu kupa maçını sorunsuz geçmek Bayern Münih için büyük önem taşıyor. Kanat oyuncusunun böylesine önemli maçlarda parlamaya devam etmesi, gelecekte bireysel ödüller kazanma şansını daha da güçlendirecek.