"Bunun bu hafta olmasını umuyoruz": Alexis Mac Allister'ın babası, Liverpool'la sözleşme görüşmelerinin başlayacağını açıkladı

Alexis Mac Allister'ın babası ve menajeri Carlos, Liverpool'un bu hafta yeni sözleşme görüşmelerine başlamasını bekliyor. Orta saha oyuncusu, kendisine yeni sözleşme teklif edilmemesinin onu "çok, çok üzdüğünü" iki ay önce söylemişti. Arjantinli futbolcu, zorlu geçen 2025-26 sezonunun ardından toparlandı ve yeniden Andoni Iraola'nın en önemli oyuncularından biri oldu.

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Mac Allister'ın babası, Liverpool'dan bu hafta haber bekliyor

Mac Allister, 2025-26 sezonundaki beklentilerin altındaki performansında kaybettiği enerjisini yeniden bularak bu sezon Liverpool'un öne çıkan isimlerinden biri oldu ve Iraola yönetiminde orta sahaya işlerlik kazandırdı. Babasının açıklamasına göre Liverpool, birkaç gün içinde başlayabilecek yeni sözleşme görüşmeleriyle oyuncusunu ödüllendirmeye hazır görünüyor.

Carlos Mac Allister şöyle dedi: "Şu ana kadar Liverpool yönetiminden benimle iletişime geçen olmadı ama bunun bu hafta olmasını umuyoruz. Görüşme sürecinin yakında başlaması bekleniyor."

"Çok üzgünüm" açıklamasının ardından büyük değişim

Bu gelişme, 27 yaşındaki oyuncunun Liverpool'un kendisine yeni bir sözleşme teklif edebilecek durumda olmadığını söylediğini açıkladığı eylül ayına göre dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'in sözleşmeleri uzatılırken Mac Allister hayal kırıklığını gizlememişti.

"Kulübün bana yeni bir sözleşme teklif edebilecek durumda olmadığı haberini aldım. Bu elbette beni çok, çok üzüyor," demişti. "Herkes bu futbol kulübü için antrenmanlarda ve maçlarda her gün yüzde 100'ümü verdiğimi görebilir. Elbette herkes gibi çok iyi maçlar da kötü maçlar da çıkarabilirim ama her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.

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"Dominik ve Ryan'ın sözleşmelerini yenilediğini görmek beni çok mutlu ediyor çünkü bunu hak ediyorlar. Ama aynı zamanda benim sözleşmemin yenilenmemiş olması beni biraz üzüyor."

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Anfield'daki değişiklikler görüşmelerin önünü açtı

Carlos daha önce de bir gelişme yaşanabileceğine işaret etmişti. ESPN'e yaptığı açıklamada , teknik direktörlük ve yönetim kademesindeki değişikliklere dikkat çekmişti: "Sözleşmesinin bitmesine hâlâ 20 ay var; [Liverpool'un] sportif direktörü değişti, teknik direktörü de değişti. Durum hâlâ değerlendiriliyor ve yıl bitmeden bir gelişme olabilir."

Ailenin odağının Merseyside'da olduğunu da vurgulamıştı: "Bugün yalnızca Liverpool hakkında konuşuyor ve Liverpool'a odaklanıyoruz. Kulübün ve Liverpool taraftarlarının hak ettiği saygı bunu gerektiriyor. Bir kulüpteyken başka kulüpler hakkında konuşamazsınız."

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Mac Allister ve Liverpool'u şimdi ne bekliyor?

2023'te Brighton'dan katıldığı Liverpool formasıyla 166 maça çıkan, 24 gol ve 21 asist kaydeden Mac Allister, görüşmelerin hızla ilerlemesini umacak. Millî aranın ardından öncelikli odağı ise Manchester United'ın Anfield'a konuk olacağı maç.