Gol atmak, Al Nassr için artık yalnızca maçları kazanmanın bir yolu değil. Takım, Suudi Arabistan Ligi'nde art arda 100 maça uzanan olağanüstü bir seriye imza atarak tarihi bir rekora ulaştı. Cristiano Ronaldo da bu rekoru kutlarken, takımın hücumdaki istikrarını ve düzenli olarak gol bulma becerisini yansıtan bu kolektif başarıya katkı vermekten duyduğu gururu dile getirdi.

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Ronaldo, takımın Suudi Arabistan Ligi'nde en az bir gol attığı art arda 100. maça ulaşmasının ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Bu başarı, takımın uzun bir maç serisi boyunca hücumda gösterdiği istikrarı yansıtıyor.

Rekor, Al Nassr'ın ligin 13. haftasında Al Hazm'ı 1-0 yendiği maçın ardından geldi. Takım böylece gol serisine bir maç daha ekledi ve art arda oynadığı 100 maçın tamamında gol bularak seriyi kesintisiz sürdürdü.

Ronaldo, Al Hazm karşısında Portekizli vatandaşı João Félix ile birlikte ilk 11'de yer aldı. Karşılaşmada belirleyici rolü üstlenen isim ise maçın tek golünü atan Samu Costa oldu. Costa, Al Nassr'a yeni bir galibiyet kazandırırken bu dikkat çekici başarının tamamlandığı maçın kayıtlarına adını yazdırdı.

Ronaldo'nun rekoru kutlaması maçın sonucundan bağımsız değildi. Al Nassr'ın kaptanı, takımın aldığı galibiyetle ligde art arda gol atılan 100 maça ulaşılması arasında bağ kurdu ve ortaya çıkan tablonun tek bir oyuncuya ya da belirli bir maça bağlı bir rakamdan ibaret olmadığını, kutlanmayı hak eden kolektif bir başarı olduğunu vurguladı.

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Portekizli yıldız, hesaplarından şu mesajı paylaştı: “Büyük bir galibiyet ve takımın gol attığı art arda 100 lig maçı. Bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.” Bu mesaj, Ronaldo'nun Al Nassr'ın elde ettiği başarıdan duyduğu gururu ve bu tarihi rakama ulaşılmasında tüm grubun katkısını öne çıkarma özenini yansıttı.

Bu başarı, Al Nassr'ın gol serisine kulübün Suudi Arabistan Ligi'ndeki geçmişinde özel bir yer kazandırıyor. Takım art arda 100 maç boyunca fileleri havalandırmayı sürdürürken, Al Hazm galibiyeti bu rekorun tamamlandığı durak oldu. Ronaldo da bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söylediği bu başarıyı kutladı.