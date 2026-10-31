Eberl, Bayern Münih’in cumartesi akşamı Borussia Dortmund’la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, Ballack’ın Bayern yöneticilerinin Karl’a yönelik eleştirileri hakkında yaptığı ve manşetlere taşınan açıklamalarında üstlendiği tartışmalı ikili role ilişkin, "Bunu DAZN yorumcusu olarak mı yoksa oyuncunun menajeri olarak mı söylediğini bilmiyorum" dedi.

Almanya Millî Takımı’nın eski kaptanı, Lucky 13 adlı menajerlik şirketi aracılığıyla FCB’nin genç oyuncusunu temsil ediyor. Ballack aynı zamanda yayın platformu DAZN’da yorumculuk yapıyor. Karl’ı, başta Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß olmak üzere kendisine yöneltilen eleştirilere karşı bu platformda savundu.

Ballack, "Lennart henüz 18 yaşında. Siz 18 yaşındayken neredeydiniz? Sahada nasıl kendini deniyorsa saha dışında da aynısını yapıyor" demişti. "Sosyal medya bugün yalnızca genç kuşak için değil, herkes için önemli bir unsur. Herkes kendini istediği gibi gösterebilir. Bunu yaparken her şeyi doğru yapamayacağı da açık. Ne yazık ki yargılanmak kaçınılmaz."

Uli Hoeneß, Lennart Karl’ın nesini eleştirdi?

Bu sözler, Karl’ı zaman zaman gösterişli olan kamuoyu önündeki tavırları nedeniyle kısa süre önce bir kez daha eleştiren Hoeneß’e yönelik açık bir göndermeydi. Hoeneß, Welt am Sonntag’a verdiği röportajda, "Genç oyuncuların tevazuya ve baskıya ihtiyacı var. Olise ile karşılaştırılması belli ki ona iyi gelmiyor; aralarında hâlâ dağlar kadar fark var. Örneğin Lennart Karl’a sürekli sarılmanın ona iyi gelip gelmediğini bilmiyorum" demişti.

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Bild’in haberine göre FCB’deki bazı yetkililer, gazetenin ifadesiyle Karl’ın "gösterişli yaşam tarzından" rahatsız ve 18 yaşındaki oyuncunun daha ayakları yere basan biri olmasını istiyor. Üstelik Karl, bu sezonun ilk haftalarında sahadaki performansıyla da ikna edememiş ve kısa süreli bir düşüş yaşamıştı.

Eberl’in Karl’ın formu hakkında kamuoyu önünde eleştirel açıklamalar yapması da Ballack’ın hoşuna gitmedi. 50 yaşındaki Ballack, "Lennart’ın performans grafiği yeniden belirgin biçimde yükselişe geçmişken Max Eberl’in şimdi onun bir düşüş yaşadığını söyleyip buna hatalarını da eklemesi, zamanlama açısından anlaşılmaz; içerik açısından da en azından sorgulanmalı" dedi.

Eberl’den Ballack’a yanıt: "Bunu zor buluyorum, çünkü..."

Eberl, Sky’a yaptığı açıklamada BVB ile oynanan kritik maçın ardından Ballack’ın kendisine yönelik eleştirilerine doğrudan yanıt verdi: "Açıkçası medya üzerinden tartışma yürütülmesini doğru bulmuyorum" diyen FCB’nin sportif işlerden sorumlu yöneticisi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişiminde zaman zaman bir düşüş olabileceğini biliyorduk. Söylediğimiz de bundan ibaretti. Şimdi yeniden yükselişe geçtiğini ve doğru yolda olduğunu görüyoruz. Bu genç insanın bunları bir kenara bırakabilmesi beni etkiliyor. Bayern Münih adına söylediğim buydu." Eberl, Ballack’a yönelik olarak da şunu ekledi: "Bu nedenle onun menajer ya da yorumcu olarak ne söylediğini tam anlayamadım."

BVB ile oynanan zirve mücadelesinde Karl, maçın bitimine kısa süre kala oyuna girdi ve karşılaşmayı neredeyse rekor şampiyonun lehine çevirecekti. Ancak güzel vuruşunda top üst direkten döndü. Durumu hakkında kısa süre önce İngiltere’nin üç üst düzey kulübünün bilgi aldığı öne sürülen ve Almanya Millî Takımı’nda dört kez forma giyen oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta bir gol ve iki asist kaydetti.