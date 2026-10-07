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Kompany OliseGetty Images
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"Bunu zaten kendi içinde taşıyor!" Vincent Kompany neden Michael Olise'yi Bayern Münih'te dünya klasında bir oyuncuya dönüştürmedi?

Bundesliga
Bayern Münih
M. Olise
V. Kompany

Vincent Kompany, Fransız Michael Olise’nin dünya çapında bir futbolcuya dönüşmesindeki kendi payını abartmak istemiyor.

"Michael Olise gibi bir yeteneğe sahip bir oyuncunun bunu her zaman başaracağına inanıyorum, o her zaman en iyi oyunculardan biri olurdu" diyen Bayern Münih Teknik Direktörü, RTL/Sky Sport'a konuştu.

Kompany, Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane'ı da etkileyen hücum yıldızı için övgü dolu sözler kullandı. "Onun sürekli başkalarının belki de görmediği bir şeye bakışı olması ve bunu antrenmanda da yapması... Bu da bu çocuğun artık dünya futbolunda özel bir oyuncu haline gelmesine yol açtı" dedi Kompany.

Bayern Münih'teki teknik ekibin görevinin, Olise (24) gibi oyunculara antrenmanda yol göstermek, onları motive etmek ve onlara "bir sonraki adımları" göstermek olduğu belirtildi. "Bizim oynadığımız rol bu" diyen Kompany, ancak "bir oyuncuyu dünyanın en iyi oyuncusu yapmak imkansız, bu zaten onun kendi içinde var" ifadelerini kullandı.

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